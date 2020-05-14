Песков признался, как переносит коронавирус

Дмитрий Песков впервые признался, как он переносит коронавирус. Болезнь пресс-секретарь президента Владимира Путина назвал "абсолютно кровожадной". Почему - рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

О том, что коронавирус добрался до ближайшего окружения Путина стало известно несколько дней тому. Пресс-секретарь главы государства слег с двусторонней пневмонией.

"Дело в том, что твои легкие пожирает даже не сам вирус, а твой собственный организм. Запускается гормональный штурм, иммунная система пытается уничтожить вирус, но вместе с тем начинает уничтожать легкие. А это уже может обернуться тромбозом легких", - рассказал Дмитрий Песков.

Он назвал вирус "кровожадным", поскольку тот совершенно непредсказуем. Развитие болезни зависит от индивидуальных особенностей организма и главное при этом - не упустить момент, когда начнут развиваться осложнения.

Также Дмитрий Песков сознался, что заразил коронавирусом и всю свою семью, хотя все это время они и соблюдали правила карантина и не выходили без надобности из дома. На работу ездил только сам глава семейства. Предполагает, что где-то там и мог подхватить вирус. Но когда именно это случилось он не знает. Уверяет, что соблюдал все меры предосторожности. При этом, как именно его лечат и чем, пресс-секретарь Путина говорить не стал. Что же касается самого Владимира Путина, то с ним, говорит Песков, лично не виделся уже более месяца.

Напомним, что по общему количеству инфицированных коронавирусом Россия вышла на второе место в мире. Впереди сейчас только США.





























Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!