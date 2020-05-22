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Жириновский предложил продать труп Ленина за границу

Депутат Госдумы Владимир Жириновский уверен, что покупатели на мумию Ленина за границей обязательно найдутся

сегодня, 08:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

Жириновский предложил продать труп Ленина за границу

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил продать Ленина из мавзолея в Кремле. Считает, что покупатели для мумии коммунистического лидера обязательно найдутся за границей. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Искать покупателей скандально известный Жириновский предлагает, прежде всего, в коммунистических странах. Например, Китае или Вьетнаме. Считает, что среди коммунистов обязательно найдутся желающие приобрести столь экзотический товар, а вот Россия сможет на это хорошенько заработать. 

Бизнес-идея с продажей мумии возникла у Жириновского после того, как бизнесмен из Франции предложил продать "Джоконду" Леонардо да Винчи. 

"Мы могли бы Ленина продать. Бюджет России получит огромные деньги. Мумия Лена в отличном состоянии. Его же мумифицировали каких-то 96 лет назад", - написал политик. 

Продать всемирно известную "Мона Лизу" Да Винчи ранее предложил Стефан Дистангиан, один из самых известных бизнесменов Франции. Считает, что таким образом можно получить около 50 миллиардов долларов, которые помогут стране выйти из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как коронавирусный кризис ударил по украинской экономике. 


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Источник: https://twitter.com/Zhirinovskiy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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