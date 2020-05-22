Жириновский предложил продать труп Ленина за границу

Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил продать Ленина из мавзолея в Кремле. Считает, что покупатели для мумии коммунистического лидера обязательно найдутся за границей. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Искать покупателей скандально известный Жириновский предлагает, прежде всего, в коммунистических странах. Например, Китае или Вьетнаме. Считает, что среди коммунистов обязательно найдутся желающие приобрести столь экзотический товар, а вот Россия сможет на это хорошенько заработать.

Бизнес-идея с продажей мумии возникла у Жириновского после того, как бизнесмен из Франции предложил продать "Джоконду" Леонардо да Винчи.

"Мы могли бы Ленина продать. Бюджет России получит огромные деньги. Мумия Лена в отличном состоянии. Его же мумифицировали каких-то 96 лет назад", - написал политик.

Во Франции бизнесмен хочет продать картину "Джоконда". Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 21, 2020

Продать всемирно известную "Мона Лизу" Да Винчи ранее предложил Стефан Дистангиан, один из самых известных бизнесменов Франции. Считает, что таким образом можно получить около 50 миллиардов долларов, которые помогут стране выйти из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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