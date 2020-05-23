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В России мужчина захватил банк, потребовав деньги и Бузову (ВИДЕО)

В Москве мужчина взял в заложники нескольких людей в банке, а затем потребовал срочной встречи с певицей Ольгой Бузовой

сегодня, 19:25
Автор:

• Таисия Ерохина

В России мужчина захватил банк, потребовав деньги и Бузову (ВИДЕО)

В российской столице Москве 27-летний мужчина  костюме доставщика еды пытался захватить банк. Требования "террориста" были неоднозначными: деньги и артистка Ольга Бузова. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, захватчик ворвался в один из московских банков и требовал привезти певицу туда. Ему с ней нужно было срочно поговорить, мол, "она у него что-то украла". Кроме того, мужчина пытался дозвониться певице через Instagram.

По данным СМИ, сначала в заложниках оказались 5 человек, но затем остался только 1 заложник. К слову, он вел трансляцию онлайн, на которой видно, как "террорист" то и дело попивает горячительный напиток. Также медиа пишут, что мужчина, помимо встречи с Бузовой, потребовал крупную сумму денег. А еще – у него при себе был муляж взрывчатки. Сообщается, что правоохранители взяли злоумышленника штурмом: группа захвата попала в здание через черный вход. Сейчас мужчина задержан.

Добавим, что о ЧП позже узнала Бузова, заявив, что для нее "сегодняшняя новость - полный шок". Певица даже была готова примчать на "переговоры", лишь бы утихомирить террориста.

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