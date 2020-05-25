Пресс-секретарь Путина выписан из больницы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня был выписан из больницы после стационарного лечения от коронавируса COVID-19. Об этом передает агентство "Интерфакс".

Песков отметил, что его самочувствие заметно улучшилось после осложнений, симптомы инфекции исчезли, но при этом ему предстоит еще две недели работать и выполнять профессиональные обязанности в удаленном режиме из дома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Песков принес коронавирус домой и заразил свою супругу Татьяну Навку. По ее словам, они с супругом находятся в больнице, чтобы не заразить детей и других членов семьи. Фигуристка говорит, что вся их семья находилась в строжайшей изоляции, однако Дмитрий Песков работал и, вероятно, принес коронавирус из Кремля.

“Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", - говорит Навка.

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