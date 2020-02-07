Помпео и Гуайдо обсудили борьбу с Мадуро

В США во время встречи госсекретарь страны Майк Помпео и венесуэльский оппозиционер договорились "удвоить усилия по свержению диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

"Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", − говорится в заявлении Ортагус.

Ранее Гуайдо провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами. Кроме того, президент страны заявил, что Венесуэле необходимо восстановить дипломатические связи с Колумбией. "Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро. По его словам, в Венесуэле находятся задержанные преступники из Колумбии, но связи с проблемами с официальными каналов связи, Венесуэла не может их выдать Колумбии.

Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!