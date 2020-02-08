В Чили объявлен режим ЧП по всей стране из-за коронавируса

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В Чили в связи с тем, чтобы коронавирус не попал в
страну, власти объявили режим
чрезвычайного положения. Об этом заявил министр здравоохранения республики
Хайме Маньялич.
"Мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно
выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", – сказал
министр.
Режим чрезвычайного положения вступит в силу в конце недели, несмотря на то, что в стране нет ни одного
подтвержденного случая заражения.
Невзирая на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок.
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