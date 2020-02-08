В Чили объявлен режим ЧП по всей стране из-за коронавируса

В Чили в связи с тем, чтобы коронавирус не попал в страну, власти объявили режим чрезвычайного положения. Об этом заявил министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы своевременно выявить эти случаи и не допустить распространения эпидемии в Чили", – сказал министр.

Режим чрезвычайного положения вступит в силу в конце недели, несмотря на то, что в стране нет ни одного подтвержденного случая заражения.

Ранее "Комментарии" писали, что исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA today, включает анализ данных о 138 пациентах, госпитализированных с новым типом коронавирусной пневмонией в Ухане, Китай. Полученные данные показали, что примерно у 41% пациентов были заподозрены внутрибольничные передачи вируса. В свою очередь, инженеры из Университета Цинциннати создали крошечную портативную лабораторию, которая подключается к смартфону пользователя и автоматически соединяет его с кабинетом врача через специальное приложение, разработанное UC. Лаборатория размером с кредитную карту может диагностировать инфекционные заболевания, такие как коронавирус, малярия, ВИЧ или болезнь Лайма. Также устройство может выявлять такие состояния, как депрессия и беспокойство.

Невзирая на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок.







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