Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Самопровозглашённый и частично признанный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в Каракас. Об этом оппозиционер сообщил в Twitter.

"Венесуэла, мы уже в Каракасе", - написал он.

На родину Гуайдо вернулся после посещения нескольких стран. Гуайдо принимал участие в саммите по борьбе с терроризмом в Колумбии, посещал страны ЕС, а также Канаду и США.

Как сообщали "Комментарии", глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России. "Мы не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны, так как это было бы серьёзным нарушением суверенитета страны", — сообщил Гуайдо радиостанции Union Radio. В свою очередь, в США во время встречи госсекретарь страны Майк Помпео и венесуэльский оппозиционер договорились "удвоить усилия по свержению диктатуры" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус. "Они согласились удвоить усилия, чтобы дать венесуэльскому народу то, чего он требовал годами: положить конец диктатуре Мадуро и восстановить демократию, экономическое процветание и достоинство народа Венесуэлы", − говорится в заявлении Ортагус.

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