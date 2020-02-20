Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике

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Президент Венесуэлы
Николас Мадуро объявил об энергетической чрезвычайной ситуации и создании
президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности страны,
сообщают зарубежные СМИ.
Режим чрезвычайной
ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической
безопасности Венесуэлы.
18 февраля США ввели санкции в отношении швейцарского подразделения Роснефти Rosneft Trading SA. Ограничительные меры коснулись также председателя совета директоров компании Дидье Касимиро.
Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами. Кроме того, президент страны заявил, что Венесуэле необходимо восстановить дипломатические связи с Колумбией. "Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро. По его словам, в Венесуэле находятся задержанные преступники из Колумбии, но связи с проблемами с официальными каналов связи, Венесуэла не может их выдать Колумбии.
Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
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