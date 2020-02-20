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Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике

Венесуэльский лидер Мадуро подписал указ о реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США

сегодня, 04:35
Автор:

• Ольга Чародий

Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об энергетической чрезвычайной ситуации и создании президентской комиссии по реструктуризации нефтяной промышленности страны, сообщают зарубежные СМИ.

Режим чрезвычайной ситуации введен с целью принятия срочных мер для обеспечения энергетической безопасности Венесуэлы.

18 февраля США ввели санкции в отношении швейцарского подразделения Роснефти Rosneft Trading SA. Ограничительные меры коснулись также председателя совета директоров компании Дидье Касимиро.

Как сообщал сайт "Комментарии", в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы, которая находилась в глубоком политическом кризисе и была охвачена масштабными массовыми протестами. Кроме того, президент страны заявил, что Венесуэле необходимо восстановить дипломатические связи с  Колумбией. "Призываю Колумбию подумать о связанных процессах... Я намерен восстановить отношения на уровне консульств", - сказал Мадуро. По его словам, в Венесуэле  находятся  задержанные преступники из Колумбии,  но  связи с проблемами с официальными каналов связи,  Венесуэла не может их  выдать Колумбии.

Ранее власти заявили о начале переговоров с рядом оппозиционных политических партий. Уже был достигнут ряд договоренностей, в частности о возвращении Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) в Национальную ассамблею, освобождении заключённых, защите региона Эссекибо, осуждении санкций и требовании об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.


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