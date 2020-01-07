Белый дом готовит санкции против Ирака, - СМИ

В США намерены ввести санкции в отношении Ирака в связи с решением парламента этой страны о выдворении американского контингента. Об этом сообщили три американских чиновника, передает издание Washington Post.



По информации источников, санкции будут касаться как политической, так и экономической сферы. Контролировать действие ограничений будут Администрация президента и Министерство финансов.



В то же время, по словам чиновников, в Белом доме не спешат вводить санкции и хотят "немного подождать" и проверить, действительно ли власти Ирака собираются выдворять американских солдат из страны.



Как отмечает издание, эти санкции ударят также и по США, поскольку между странами наладилось очень тесное сотрудничество.

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.



В ответ парламент Ирака принял решение о необходимости вывода американского контингента с территории страны.



Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск.





