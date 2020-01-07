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Белый дом готовит санкции против Ирака, - СМИ

От санкций пострадают и сами Соединенные Штаты

сегодня, 12:55
Автор:

• Мария Чиренко

В США намерены ввести санкции в отношении Ирака в связи с решением парламента этой страны о выдворении американского контингента. Об этом сообщили три американских чиновника, передает издание  Washington Post.

По информации источников, санкции будут касаться как политической, так и экономической сферы. Контролировать действие ограничений будут Администрация президента и Министерство финансов.

В то же время, по словам чиновников, в Белом доме не спешат вводить санкции и хотят "немного подождать" и проверить, действительно ли власти Ирака собираются выдворять американских солдат из страны.

Как отмечает издание, эти санкции ударят также и по США, поскольку между странами наладилось очень тесное сотрудничество. 

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани

В ответ парламент Ирака принял решение о необходимости вывода американского контингента с территории страны. 

Возглавляемая США коалиция сообщила иракским властям о выводе войск.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/06/trump-administration-begins-drafting-possible-sanctions-against-iraq-following-trumps-economic-threat/
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