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Трамп за ужином рассказал об убийстве генерала Сулеймани

Президент США передал речь военных, исполнявших его приказ о ликвидации иранского генерала

сегодня, 11:35
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп рассказал о подробностях убийства иранского военного генерала Кассема Сулеймана во время ужина для спонсоров Республиканской партии. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, президент США отметил, что Сулеймани позволял себе неоднократно говорить об Америке плохие вещи и терпение Трампа., что называется, иссякло.

"Какую часть этого бреда мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?", - как бы поясняет причины своего острого возмущения глава Белого Дома.

Трамп продолжил, что отдал приказ о физическом уничтожении иранского генерала, представлявшим террористическую угрозу, а также поделился данными, которые получал от американских военных, исполнявшим его приказ.

"Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8…", "Потом вдруг – бум",  "Их больше нет, сэр", - рассказал президент США.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время похорон Кассема Сулеймани в его родном иранском городе Керман в давке погибли десятки человек.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-rasskazal-podrobnosti-ubiystva-suleymani-1579424242.html
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