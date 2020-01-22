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Стало известно, когда Помпео приедет в Киев

Помпео совершит турне по Европе и Средней Азии

22 января 2020, 15:12
Автор:

• Мария Чиренко

Государственный секретарь США Майк Помпео будет находиться с официальным визитом в Украине 30 января — 1 февраля. Об этом сообщает белорусская редакция бюро "Радио Свобода" со ссылкой на информацию госдепартамента.

"Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января  и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где будет меньше чем день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте", - сказано в сообщении.

Как сообщал сайт "Комментарии", турне Майка Помпео по Европе и Центральной Азии планировалось в первой половине января. Киев он должен был посетить 3 января. Однако поездки пришлось отменить из-за ракетной атаки Ирана на американские военные базы в Ираке.

Ранее Майк Помпео заявил, что Государственный департамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Он также заявил, что гордится предоставлением Украине летального вооружения.

"Президент Трамп не раз и не два, а три раза предоставил Украине средства, которыми они могут защитить себя от российской агрессии в Донбассе. Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - сказал он.


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Источник: https://www.svaboda.org/a/30390753.html
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