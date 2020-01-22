В США обнародовали новые документы «украинского кейса» Белого дома

Администрация президента США обнародовала документы Административно-бюджетного управления Белого дома, которые касаются задержки военной помощи Украине. Публикации документов добилась правозащитная организация American Oversight в рамках закона о свободе информации.

Правозащитники опубликовали 192 страницы документов, в том числе и переписку чиновников, на своем сайте. Также обнародованы и электронные письма и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора этого управления по вопросам национальной безопасности Майкла Даффи. Одно из писем Даффи датировано 25 июля 2019 года. Именно в этот день состоялся разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, публикации стенограммы которого привела к началу процедуры импичмента Трампа. Отмечается, что именно Даффи и Вут были "ключевыми" лицами в вопросе замораживания военной помощи Украине.

Кроме того, из документов видна повышенная активность чиновников управления после публикации статьи в издании "Washington Examiner" относительно военной помощи Украине.

"Адвокаты президента Трампа в Сенате во вторник утверждали, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но документы не подтверждают эту позицию... Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени", - сказал исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

По его словам, объем материалов, в том числе и секретных, говорит о масштабных попытках Администрации президента скрыть документы от Сената, Палаты представителей и граждан страны.

Как сообщал сайт "Комментарии", 21 января в Сенате США началось расследование в рамках процедуры импичмента. Рассмотрение вопроса об импичменте пройдет в ускоренном режиме.

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