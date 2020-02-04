Очередные экономические потери от коронавируса: на очереди США

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Главный советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что прогнозирует минимальное влияние последствий китайской пневмонии - коронавируса - на экономическое состояние США. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
По словам американского чиновника, "вспышка может стоить экономике США минус 0,2% в первом квартале и, возможно, еще 0,2% впоследствии".
Кудлоу еще раз подчеркнул, что вирус не будет "катастрофическим" последствием для американской экономики. Однако, это может уменьшить обещанный рост товарооборота с Китаем согласно договоренностям "первой фазы" торгового соглашения с Пекином, подписанного в прошлом месяце.
Отмечается, что по достигнутой договоренности, Китай пообещал увеличить закупки в США на 200 млрд долларов, но также заявил, что будет делать это в соответствии с рыночными условиями.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус может губительно сказаться на производстве элитного алкоголя ведущих компаний Европы.
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