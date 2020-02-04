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Очередные экономические потери от коронавируса: на очереди США

В Белом Доме оценили потери от коронавируса и назвали их незначительными в сравнении с Китаем

сегодня, 21:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Очередные экономические потери от коронавируса: на очереди США

Главный советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что прогнозирует минимальное влияние последствий китайской пневмонии - коронавируса - на экономическое состояние США. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

По словам американского чиновника, "вспышка может стоить экономике США минус 0,2% в первом квартале и, возможно, еще 0,2% впоследствии".

Кудлоу еще раз подчеркнул, что вирус не будет "катастрофическим" последствием для американской экономики. Однако, это может уменьшить обещанный рост товарооборота с Китаем согласно договоренностям "первой фазы" торгового соглашения с Пекином, подписанного в прошлом месяце.

Отмечается, что по достигнутой договоренности, Китай пообещал увеличить закупки в США на 200 млрд долларов, но также заявил, что будет делать это в соответствии с рыночными условиями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коронавирус может губительно сказаться на производстве элитного алкоголя ведущих компаний Европы.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/belom-dome-otsenili-poteri-ekonomiki-ssha-1580845070.html
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