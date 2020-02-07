Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, в котором присутствует спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси" были смонтированы из съемки выступления главы государства в конгрессе. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп заявил, что ему пришлось много вынести из-за длительного процесса импичмента, который завершился его победой. "Без обоснованных причин мы прошли через ад, поэтому сейчас мы находимся не на пресс-конференции, не на официальном выступлении, нет, это что-то другое: это празднование", - выразил свои эмоции американский лидер в окружении своей семьи и соратников во дворе Белого Дома. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома.По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США".

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