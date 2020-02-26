В США начали испытывать лекарство от коронавируса на людях

Научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение. Об этом сообщает Национальный институт здоровья США.

Медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают взрослые госпитализированные пациенты с диагностированным коронавирусом.

Это первое клиническое испытание в США, которое проводится с целью оценки экспериментального лечения коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.



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