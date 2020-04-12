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На закрытой вечеринке в Калифорнии неизвестные расстреляли шестеро человек

Среди жертв закрытой вечеринки оказались подростки

сегодня, 12:45
Автор:

• Екатерина Белоброва

На закрытой вечеринке в Калифорнии неизвестные расстреляли шестеро человек

В одном из квартир города Бейкерсфилд штат Калифорния США во время дружеской закрытой вечеринки во время карантина произошла стрельба, в результате которой погибли шестеро человек и среди них есть несовершеннолетние. Об этом передает СNN.

Остальные пострадавшие были экстренно доставлены в больницу, где получили медицинскую помощь. 

Полиция подозревает в преступлении четверых мужчин, которые, по показаниям свидетелей, уехали на белом седане. Ведутся следственные действия и выяснения всех обстоятельств массового убийства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США введены беспрецедентные меры в связи с рекордным количеством смертей от коронавируса COVID-19. Так, президент Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия на всю территорию Соединенных Штатов. Отметим, что за последние сутки США обогнали Италию по количеству смертей от пандемии: 19 444 новых случаев заболевания и 1339 летальных исходов за сутки. Всего в США заболели 522 320 человек, умерли – 20 086, выздоровели – 28 587.

Второй страной по количеству заболевших является Испания (всего 161 852 заболевших), третьей Италия – 152 271. Далее следуют Франция, Германия, Китай.




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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/12/us/bakersfield-california-shooting-stay-at-home/index.html
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