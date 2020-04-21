Трамп планирует приостановить иммиграцию в США

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать указ о временной
остановке иммиграции в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в понедельник
вечером в своем Twitter.
Свое решение Трамп аргументировал тем, что нужно защитить граждан своей страны от "невидимого врага", а также сохранить рабочие места для американских граждан.
Напомним, Дональд Трамп представил план отмены карантина "Откроем
Америку снова". Этот план предусматривает три ступени. Белый дом готовится
к отмене карантина в США, но решение об отмене принимать губернаторов штатов.
Ограничения планируют снимать не во всей стране одновременно, а отдельно в
каждом штате. Сроки тоже определят губернаторы в зависимости от ситуации с
пандемией в штате.
Ранее "Комментарии" писали, что власти США выплатили
авиаперевозчикам 2,9 млрд долларов. Такую компенсацию авиакомпании получили
в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого перевозчики оказались на грани банкротства. Минфин
США уже произвел первые выплаты — средства получили две крупные авиакомпании и
54 небольших. Правительство пообещало в дальнейшем сделать такие выплаты
регулярными.
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