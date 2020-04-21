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Трамп планирует приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что остановка иммиграции поможет замедлить распространения коронавируса в стране

сегодня, 11:20
Автор:

• Татьяна Веремеева

Трамп планирует приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать указ о временной остановке иммиграции в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в понедельник вечером в своем Twitter.

Свое решение Трамп аргументировал тем, что нужно защитить граждан своей страны от "невидимого врага", а также сохранить рабочие места для американских граждан.

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Напомним, Дональд Трамп представил план отмены карантина "Откроем Америку снова". Этот план предусматривает три ступени. Белый дом готовится к отмене карантина в США, но решение об отмене принимать губернаторов штатов. Ограничения планируют снимать не во всей стране одновременно, а отдельно в каждом штате. Сроки тоже определят губернаторы в зависимости от ситуации с пандемией в штате.

Ранее "Комментарии" писали, что власти США выплатили авиаперевозчикам 2,9 млрд долларов. Такую компенсацию авиакомпании получили в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого  перевозчики оказались на грани банкротства. Минфин США уже произвел первые выплаты — средства получили две крупные авиакомпании и 54 небольших. Правительство пообещало в дальнейшем сделать такие выплаты регулярными.


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