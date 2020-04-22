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Трамп планирует остановить иммиграцию в США на 60 дней

Президент США заявил, что спустя 60 дней решение об остановке иммиграции будет пересмотрено

сегодня, 02:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

Трамп планирует остановить иммиграцию в США на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что подпишет указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты, который будет действовать в течение 60 дней, а затем будет пересмотрен. Об этом пишет Reuters.

Американский президент заявил, что его администрация изучит дополнительные меры, связанные с иммиграцией "для защиты американских рабочих". Кроме того, он отметил, что эта мера также поможет сохранить жизненно важные медицинские ресурсы для американских граждан.

Напомним, Дональд Трамп представил план отмены карантина "Откроем Америку снова". Этот план предусматривает три ступени. Белый дом готовится к отмене карантина в США, но решение об отмене принимать губернаторов штатов. Ограничения планируют снимать не во всей стране одновременно, а отдельно в каждом штате. Сроки тоже определят губернаторы в зависимости от ситуации с пандемией в штате.

Ранее "Комментарии" писали, что власти США выплатили авиаперевозчикам 2,9 млрд долларов. Такую компенсацию авиакомпании получили в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого  перевозчики оказались на грани банкротства. Минфин США уже произвел первые выплаты — средства получили две крупные авиакомпании и 54 небольших. Правительство пообещало в дальнейшем сделать такие выплаты регулярными.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-suspension/trump-says-immigration-measure-will-be-in-effect-for-60-days-will-be-evaluated-afterward-idUSKCN2233BH
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