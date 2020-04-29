Госсекретарь США: "В КНДР коронавирус может привести к массовому голоду"

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что пандемия коронавируса может привести к голоданию населения в Северной Корее, учитывая состояние здоровья главы коммунистического государства Ким Чен Ына. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Помпео отметил, что США внимательно следят за развитием событий в КНДР там, где она граничит с Китаем, и осознают риски, которые несет угроза коронавируса.

"Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, будет нехватка продовольствия. Мы внимательно следим за каждой из этих вещей, поскольку они реально влияют на нашу миссию, которая в конечном итоге сводится к задаче денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркивает представитель Белого Дома.

При этом американский политик добавил, что Вашингтон будет продолжать линию по денуклеаризации КНДР, независимо от положения внутри страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировой общественности стало известно о развратной поездке северокорейского диктатора Ким Чен Ына в бронепоезде, где его сопровождали два десятка девушек, предположительно, девственниц.





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