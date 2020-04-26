Чернобыль сегодня: как Зону отчуждения сделать Зоной притяжения

Сегодня, 26 апреля, мы вспоминаем трагедию на Чернобыльской АЭС. Ее жертв, героев, ее причины и последствия. В наследие от страшной катастрофы нам досталась Чернобыльская зона, она же – Зона отчуждения. Место, окутанное легендами, домыслами, тайнами, а также – дымом от пожарищ. Место, которое при разумном подходе может стать одним из туристических топов Украины. Этой теме мы и хотим посвятить наш следующий материал – с помощью экспертов издание "Комментарии" заглянуло в потенциал Зоны отчуждения именно как туристического объекта.

Туризм в Зоне отчуждения: как всё начиналось

Первыми "туристами" в 30-километровой Зоне отчуждения (ЗО) были мародеры, которые тащили оттуда ценные вещи, металл, "сувениры". Многие позже поплатились за это здоровьем, а то и жизнями. Самое печальное, что страдали и те, кто приобретал зараженные вещи…

Когда через какое-то время уровень радиации в районе станции и на прилегающих территориях значительно снизился, ЗО стала популярным объектом посещения. И для легальных экскурсий для ученых, журналистов, людей, которые раньше жили здесь, иностранных туристов. И для нелегальных "вылазок", субъектами которых стали так называемые сталкеры. Отсылка к пророческой книге братьев Стругацких "Пикник на обочине" (вышла в 1972 году), снятому по ее мотивам фильму Тарковского "Сталкер" и компьютерной игре "S.T.A.L.K.E.R." (появилась в 2007-м и способствовала увеличению количества туристов в Чернобыльскую зону).

С момента появления сталкеров именно их зачастую подозревают в вандализме и пожарах, а потому правоохранители настаивают на усилении ответственность за нелегальное проникновение в Чернобыльскую зону (ЧЗ), как это уже сделали за сжигание растительности.

В 1995 году появилось Агентство информации, международного сотрудничества и развития "Чернобыльинтеринформ" – госпредприятие, действующее при Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по вопросам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Одной из целей Агентства была и организация поездок в ЧЗ. Сначала этим занимался "Отдел международных связей и развития", действующий при ГП. А позже появились турфирмы, которые организовывали экскурсии в Зону при сотрудничестве с "Чернобыльинтеринформ". Агентство было ликвидировано в 2013 году.

Посещение ЗО до 2010 года было ограниченным. Но десять лет назад, после радиологических исследований и разработки картограммы радиационных уровней, на базе которых сформировали маршруты Зоны для посетителей, власти решили открыть ЗО для всех желающих.

В 2011-м на некоторое время ЗО закрыли для туристов – шли тяжбы между МЧС и Генпрокуратурой из-за того, что вырученные от экскурсий деньги якобы не тратились на оказание помощи пострадавшему району. Но в конце года Зона вновь стала доступной для посещения в ознакомительных целях.

Туризм в Зоне отчуждения как феномен 21-го века

До сих пор не утихают споры, можно ли посещать ЗО. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что эта территории еще сотни лет не будет безопасной, ведь радиоактивные элементы распадаются очень долго.

С другой стороны – в ЗО понемногу начинают возвращаться животные, в том числе хищники: волки, лисы, рыси. Здесь даже заметили лошадей Пржевальского. То есть – не всё так страшно… К тому же, как уверяют сторонники туризма в Зоне, это куда менее опасно, чем та же езда на автомобиле. Огромное количество жертв ДТП не заставляет людей отказаться от авто. А невидимая угроза не может отпугнуть от ЗО, притягивающей всё больше народу.

"Основная функция ЗО – барьерная. Она должна предотвратить распространение радионуклидов за границы и быть неким буфером между загрязненной и чистой территорией. И туризм – скорее побочный продукт или феномен, который довольно трудно объяснить, – рассказал изданию "Комментарии" ведущий гид компании GAMMA TRAVEL Николай Фомин. – Сначала в Зону начали наведываться специалисты, которые были связаны с этой сферой: работники атомных станций, журналисты, международные делегации, ученые, студенты физики-ядерщики, или те, кто изучал экологию. То есть, сначала это были рабочие визиты, которые потом дали толчок туризму".

По словам Николая Фомина, именно вышеперечисленные посетители создали определенный массив информации, который с развитием Интернета начал быстро распространяться. Вскоре многие узнали о том, что Чернобыльская зона доступна для посещения. А уже потом появились обычные туристы, ехавшие в Зону не для работы.

"Сначала ехали все, кто начитался много литературы, статей. Им было интересно, они были в курсе того, что произошло и происходит в Зоне отчуждения. Этим людям даже иногда не нужно было ничего говорить – сами знали, – отмечает гид. – А уже в начале 2015 года начал появляться массовый турист. Этому способствовало много факторов: развитие Интернета, рассказы блогеров, которые сами побывали в Зоне и сообщали, что там безопасно и это – доступно. Но когда начало ехать больше туристов, уровень их осведомленности начал снижаться. Сейчас это явление уже приобретает черты обычного туризма".





Основатель GAMMA TRAVEL, руководитель ОО Chornobyl NOW (некоммерческая общественная организация, которая старается, чтобы туризм в ЗО был не развлекательным, а образовательным) и чернобыльской школы гидов Chornobyl guide's school Елена Фомина отмечает, что есть в Зоне и самосёлы.

"Это люди, которые жили там поколениями. Пережившие две войны, голодомор, советскую власть. После аварии на ЧАЭС их также выселили, как и всех остальных. Однако они вернулись, чтобы жить и иметь возможность умереть на земле, где они родились, и откуда ранее никогда не выезжали, – поясняет Елена Фомина. – Сейчас их осталось менее 100 человек. Для них эта земля и родной край имеют огромное значение. Они – настоящий пример несокрушимости силы духа и любви к малой родине. Я лично знакома со многими из них. Они всегда рады видеть посетителей, охотно рассказывают свои истории. А мы, в свою очередь, стараемся им помогать: привозим продукты питания, вещи".





Зона отчуждения: особая территория – особые правила

Когда туризм стал популярным, Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) разработало стратегию развития, которая называется "Зона отчуждения – территория изменений". Поэтому Чернобыльская зона 1990 года и сейчас – две разные территории.

Николай Фомин подчеркивает, что ЗО нельзя назвать обычным туристическим объектом. Более того, она таковым никогда не станет.

"По своей сути Зона остается режимной территорией и местом локации многих хранилищ радиоактивных отходов. Есть нормы радиационной безопасности, ряд правил и указаний, которые нельзя нарушать во время поездок", – отмечает гид.

Правила периодически пересматриваются, дополняются, ужесточаются. Радиация ведь никуда не делась. Просто где-то она – в допустимых пределах, а где-то – в опасных.

Программа пребывания в ЗО – с указанием объектов, которые предполагается посетить, а также маршрута передвижения, согласовывается и утверждается заранее. Посещение предваряет подробный инструктаж. Все участники подписывают и документ, подтверждающий, что они ознакомлены с правилами, и – что не имеют медицинских противопоказаний для поездки. Въезд в Зону разрешен только по достижении полных 18 лет.

На всех въездах установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Попасть в ЗО можно только по пропускам, при наличии документа, удостоверяющего личность, в сопровождении гида. Здесь следует носить закрытую, облегающую тело одежду, не рекомендуется принимать пищу и курить на открытом воздухе, прикасаться к сооружениям и растениям, садиться и ставить предметы на землю… Естественно, ничего нельзя вывозить из ЗО. Датчики на выезде собирают информацию о том, какую дозу облучения получил посетитель. Личные вещи, обувь и одежда, которые не прошли контроль, подлежат дезактивации. А если уровень загрязнения слишком высок, то – изъятию.

По словам экспертов, доза облучения, которую получают туристы за день пребывания в Зоне – такая же, как за час полета на самолете.

Что показывают в Зоне отчуждения

В Зоне утверждено более 20 маршрутов для посетителей: 13 наземных, 5 водных и даже 3 воздушные.

Можно увидеть знаменитый Рыжий лес – дезактивированный, на месте западного радиоактивного следа от первого, наиболее мощного выброса от взрыва 4-го энергоблока. Побывать в Чернобыле можно в том числе в безопасной части ЧАЭС: на мемориале у админкорпуса, на Саркофаге (смотровая площадка). Есть возможность покормить сомов в канале Пруда-охладителя АЭС, пообедать в столовой Чернобыльской АЭС.

Также можно заглянуть в город-призрак Припять, который всё сильнее захватывает природа. Увидеть парк аттракционов, торжественное открытие которого планировали на 1 мая 1986-го. Но детям так и не судилось опробовать чертово колесо, автодром, качели… Здесь же имеется возможность осмотреть больницу, которая приняла первых пострадавших в результате аварии. Побывать в отель "Полісся", где был наблюдательный пункт корректировки вертолетных операций над руиной 4-го реактора.

"Основные виды поездок можно разделить на 4 класса: однодневные, многодневные, групповые и многодневные туры, – поясняет Николай Фомин. – Самый популярный вид поездок – однодневный тур. Утром человек садится в автобус, в течение дня знакомится со всеми основными объектами Зоны отчуждения. Многодневные туры – это уже для людей, которые были здесь раньше и хотят знать больше. Или для тех, кто хоть и прибыл впервые, но желает познакомиться с ЗО глубже. Поверьте, в Зоне есть множество интересных локаций – и чтобы увидеть их все, может не хватить даже недели".

В групповых турах, по словам гида, едет от 15 до 20 человек. Эти люди в основном не знакомы между собой. Они приехали со всего мира и иногда в одном автобусе встречаются 5-10 национальностей.

"Частные или индивидуальные поездки выбирают те, кто не хочет проводить время с незнакомыми людьми, – продолжает Николай Фомин. – Они собираются небольшими группами, от двух до 10 человек. Это друзья, знакомые, семьи. Им предоставляется индивидуальный транспорт и отдельный гид, который специально для них что-то объясняет и рассказывает. Этот вид туров более качественный по сравнению с групповыми поездками".

Кроме этих четырех видов есть также деловые поездки, рабочие визиты.

"Это могут быть научные экспедиции, делегации, люди, которые занимаются изучением природы. Но это уже не совсем туризм. Скорее работа и наука, – поясняет эксперт. – Мы в GAMMA TRAVEL делаем всё максимально возможное, чтобы туризм в ЗО был не только развлекательным, но и образовательным. Это – одна из наших основных задач. Мы стараемся организовывать поездки и планировать их таким образом, чтобы люди выносили из них максимальную пользу, получили достоверную информацию и, основываясь на этом, сделали для себя определенные выводы…. Очень важно не превратить это место в парк развлечений. Ведь ЗО можно презентовать в виде "ядерного Диснейленда", а можно рассказать правду – и дать понять, что на самом деле это довольно печальное место, где произошли определенные события, уроки из которых мы должны усвоить и сделать выводы, чтобы предотвратить повторение. Также мы доносим до людей то, что природа гораздо сильнее нас, и она восстанавливается без всякого постороннего вмешательства. А еще мы не должны забывать, что это – наша история. Поэтому наши туры происходят скорее с ознакомительной целью".

Тех, кто едет сюда в поисках мистических историй и ужастиков, ждет разочарование.

"Никаких зомби или двуглавых собак в Чернобыльской зоне мы показать вам не можем. Они существуют лишь в компьютерных играх или в художественных фильмах для усиления эффекта, – подчеркивает Елена Фомина. – Но и говорить об отсутствии мистических мест в Зоне не буду. На самом деле – мистика Зоны в ее уникальности. Здесь одновременно сочетаются прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это история, советская эпоха, уникальная культура Полесья. Будущее – это пост-апокалиптические времена, где нет человека, и где природа взяла свое. И наконец, это всё происходит здесь и сейчас".

Важно не только то, что показывают, но и – кто и как. Елена Фомина отмечает, что Chornobyl guide's school – это новая единая образовательная платформа для обучения и сертификации профессиональных гидов Зоны отчуждения.

"Там мы собрали эксклюзивный контент: лекции и мастер-классы известных людей, ученых, экспертов, которые непосредственно связаны с Чернобыльской зоной, – поясняет она. – Некоторые из них до сих пор работает в ЗО, некоторые занимаются политической и научной деятельностью, однако все они – специалисты высокого уровня. К проекту присоединились такие известные эксперты, как бывший генеральный директор Чернобыльской АЭС Сергей Парашин, экс-глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, заместитель технического директора ЧАЭС по ядерной и радиационной безопасности Александр Новиков, заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский, бывший оператор 4 блока ЧАЭС Алексей Бреус… Мы планируем создать еще много лекций и сюжетов. В частности, архив документальных фильмов и тематической литературы, видео с самосёлами".

Пожары в Зоне отчуждения: виновные и возможные последствия

С недавних пор туристических локаций стало меньше. Непоправимый ущерб нанесен пожарами, бушующими в ЗО с 4 апреля и по сей день. Огненные ЧП были явно рукотворными. И по глупости: правоохранители уже задерживали живущих рядом с Зоной людей, которые жгли мусор и траву в своих огородах, после чего огонь перекидывался на лес. И по умыслу: всё указывает на то, что поджигали специально. Председатель агентства Зоны отчуждения Екатерина Павлова уверяет, что за это время от огня пострадали 20 тыс. га территорий, из которых около трети составляют леса.

Елена Фомина уверяет, что мы потеряли много памятных мест.

"Сгорели старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 13 бывших сёл, включая Лелев, Копачи, и Полесское, – рассказывает она. – Село Лелев – это была настоящая "капсула времени". Там прекрасно сохранились дома, школа. Можно было увидеть, как жили жители советского Полесья: сельскохозяйственное утварь, инструменты, предметы быта, многочисленные советские лозунги и стенды… Горела территория Рыжего леса. Уничтожен пионерлагерь "Изумрудный", где летом отдыхали дети персонала атомной станции и семей военнослужащих из гарнизона секретного городка Чернобыль-2. Там было около ста деревянных домиков, разрисованных персонажами из детских сказок и мультфильмов: Кот Леопольд, Волк и Заяц из "Ну погоди", Львенок и Черепаха… Погибли огромные поля ландышей, известный троллейбус МТБ-82. Также огонь прошелся железнодорожной станцией Янов, по части пионерлагеря "Сказочный". Это – трагедия. Потому что горели не просто села лагеря, горели наши история и память".

Бедствие нанесло непоправимый ущерб и Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику.

"Даже страшно подумать, сколько птиц и животных погибло в пожаре. Выгорело около 10% территории. Из огня наши пожарные и волонтеры спасали белок, ежей. А вот лошади, косули, олени и другие животные мигрировали в другие места леса, где нет огня. Поэтому они в основном спаслись", – говорит Елена Фомина.

По словам руководителя "Chornobyl NOW", пять лет назад в Чернобыльской зоне тоже случился масштабный пожар, уничтоживший много сел. Тогда дотла сгорела села Ильинцы, Лубянка, Диброва, Полесское, расположенные в северном направлении.

Лесные пожары в ЗО – сезонное явление. Но в этом году совпал ряд факторов. Теплая и сухая зима, сухая и ветреная весна. Плюс – сухостой, который не вырубался годами. В итоге всё вспыхнуло, будто сухой порох. Сильный ветер то и дело раздувает потушенные, казалось бы, но всё еще тлеющие участки.

К сожалению, власти далеко не сразу "заметили" беду.

Эколог, директор по научной работе "Чернобыль ТУР" Сергей Мирный уверяет, что эта организация первой начала бить тревогу. А информация, которая изначально шла от госструктур, не отражала серьезность ситуации. Только на десятый день пожарищ на них отреагировал президент.

Лишь 20 апреля в МВД создали специальную группу по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию. В частности, с помощью беспилотников выявляются новые очаги возгорания, а также ведется поиск поджигателей.





Безусловно – честь и хвала мужеству пожарных, борющихся с напастью. Но спасти можно было куда больше, отреагируй официальный Киев более оперативно.

Еще никогда огонь не подходил почти вплотную к таким важным объектам, как радар "Дуга", военный городок "Чернобыль 2", Припять и, собственно, ЧАЭС.

В прессе было много инсинуаций. В том числе о том, что пламя вот-вот охватит хранилища ядерных отходов ХОЯТ-2 или ЧАЭС. Но, по словам Сергея Мирного, эти слухи безосновательны. Ведь ХОЯТ-2 – это бетонное сооружение, отделенное от леса зачищенной полосой без растительности. Между бетонным забором ЧАЭС и лесом также есть противопожарный разрыв.

Как "раскрутить" и защитить уникальную Зону отчуждения

К сожалению, украинские власти мало что делали как для того, чтобы продемонстрировать миру туристические потенциал ЗО, так и для защиты этого уникального места. Куда больше пропиарили Чернобыльскую зону компьютерная игра "S.T.A.L.K.E.R." и мини-сериал "Чернобыль" телеканала НВО, получивший в прошлом году премию Эмми. В 2019 году Зону посетили рекордные более 120 тысяч человек. В этом году ожидали под 200 тысяч. Шла активная работа над тем, чтобы эта территория получила статус Места культурного наследия ЮНЕСКО. Но вмешались пожары, пандемия и карантин.

Директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко предполагает, что туристический сезон в ЗО начнется не раньше середины осени.

Елена Фомина рассматривает два сценария.

Первый – после окончания карантина люди почти не будут путешествовать от полугода до года. Скажутся и нехватка средств, и попытки сохранить или восстановить бизнес, и риски потери работы, здоровья. "Этот микс не слишком удачный для путешествий", – поясняет она.

Но есть и второй сценарий. В поисках новых впечатлений после "заточения", желая перезагрузиться, люди начнут активно путешествовать.

"В обоих вариантах Украина – в достаточно выигрышной позиции, – считает Елена Фомина. – Благодаря нашему близкому расположению, туристы из ЕС могут экономить на авиабилетах. А за очень доступную стоимость смогут увидеть этнокультуру, современность и яркий пример постапокалиптического мира – "капсулу времени" – Чернобыльскую зону".

Независимо от сценария, ЗО нуждается в поддержке на государственном уровне.

Сергей Мирный подчеркивает, что система охраны Зоны давно не отвечает вызовам сегодняшнего времени. Он уверяет, что не раз поднимал этот вопрос как член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения. Но внятных ответов пока нет.

Лишь после резонансных пожаров Верховная Рада существенно ужесточила наказание за поджог травы, листьев, лесов. Прежний смехотворный штраф – от 170 до 354 грн – увеличен до 6120 грн (должностному лицу – до 21420 грн). В некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность. И это – позитив. Но этого мало…

Основная работа по развитию Зоны отчуждения лежит, прежде всего, на частных структурах, занимающихся организацией визитов, считает Николай Фомин.

"Они поднимают уровень туризма в Чернобыльской зоне. Есть много инициатив по улучшению качества услуг или налаживания новых маршрутов. Государство определило для себя контролирующе-ограничительную функцию. Оно обеспечивает безопасность и наблюдает за тем, чтобы все происходило, согласно Закону. Я бы сказал, что государство не очень мешает, но и не очень помогает", – говорит представитель GAMMA TRAVEL.

По мнению Фомина, в первую очередь нужно наладить инфраструктуру: дороги, питание и проживания. Поставить те же туалеты.

"На сегодняшний день инфраструктура в ЗО едва дотягивает до уровня 3 звезд. Не европейских, а украинских, – подчеркивает гид. – Наверное, на это нужно много средств. Возможно, миллиарды. Но мы об этом сейчас не говорим, потому что существует много проектов в ЗО, которые в первую очередь нужно воплощать в жизнь. Мы не должны забывать о том, что основная задача Чернобыльской зоны – ограничивать доступ людей к загрязненным местам".

Елена Фомина уверена, что ЧЗ нуждается в защите даже не на всеукраинском, а на мировом уровне. В частности, следует создать в Зоне развитую пожарную инфраструктуру.

"Мы все увидели, что Зона просто не была готова к такому масштабному пожару, – подчеркивает она. – Не производятся лесные рубки сухостоя, не было подъездных путей, противопожарных просек, минерализованных полос из песка и глины, способных остановить распространение огня между участками леса. Все эти уроки нужно учесть на будущее… И еще об уроках. Мы используем эту вынужденную паузу в турпоездках для обучения, развития новых туристических продуктов и совершенствования существующих. В частности, недавно открыли образовательную онлайн-платформу для обучения гидов и для всех тех, кто интересуется темой Чернобыля, готовим онлайн туры в самое "сердце" ЗО – Чернобыльскую АЭС. Жизнь продолжается. В том числе в Зоне отчуждения, которую можно и нужно сделать Зоной притяжения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!