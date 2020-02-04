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Медицинские маски не спасут от коронавируса

От короновируса медицинская маска не поможет, нужны другие средства

сегодня, 09:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Медицинские маски не спасут от коронавируса

Медицинские маски не спасут от коронавируса, но они способны снизить риск заражения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, необходимы другие превентивные меры для предотвращения заражения, а вот медицинская маска может помочь разве что в борьбе с респираторными заболеваниями. Кроме того, маски рекомендуют надевать в тех случаях, если кто-то рядом чихает, кашляет. 

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно, не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло и в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему миру, стал поводом для шуток и мемов.


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Источник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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