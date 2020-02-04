Медицинские маски не спасут от коронавируса, но они способны снизить риск заражения. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, необходимы другие превентивные меры для предотвращения заражения, а вот медицинская маска может помочь разве что в борьбе с респираторными заболеваниями. Кроме того, маски рекомендуют надевать в тех случаях, если кто-то рядом чихает, кашляет.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно, не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло и в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему миру, стал поводом для шуток и мемов.

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