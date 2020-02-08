В работе Twitter произошел сбой

В пятницу, 7 февраля, в социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом пишет Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

На неполадки в социальной сети жаловались в первую очередь в таких странах как Америка, Британия, Япония, Россия.

По данным сервиса, более 40% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще более 30% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% - с приложением на платформе Android.

Как сообщало издание "Комментарии", Социальная сеть Twitter заявила, что протестирует новые функции. Они дадут возможность пользователям контролировать, кто может отвечать на их сообщения или полностью блокировать ответы. "Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности, участвуя в разговоре в Twitter", - говорится в официальном заявлении компании. Кроме того, Twitter потребовала от AI-компании прекратить брать изображения со своего веб-сайта. Компания Clearview уже собрала более трех миллиардов фотографий с таких сайтов, как Facebook и Twitter. Они используются ФБР, Министерством внутренней безопасности и более чем 600 другими правоохранительными органами по всему миру для установления личности подозреваемых.

С 5 марта 2020 года Twitter будет обозначать и удалять фейковые посты. Сообщается, что соцсеть начнет оставлять специальную отметку мультимедиа в случае, если они созданы для манипулирования людьми, а также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.





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