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YouTube запретил любой медицинский контент, не связанный с ВОЗ

Видеохостинг YouTube будет блокировать любой контент, который сочтет «необоснованным с медицинской точки зрения»

сегодня, 10:37
Автор:

• Зинченко Павел

YouTube запретил любой медицинский контент, не связанный с ВОЗ

YouTube запретил любой контент, связанный с коронавирусом, который прямо противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Видеохостинг, принадлежащий Google, заявляет, что удалит все, что сочтет "необоснованным с медицинской точки зрения".

Генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки заявила, что медиа-гигант намеревается искоренить "дезинформацию на платформе". Также YouTube удаляет контент, связанный с теорией заговора, которая ложно связывает Covid-19 с сетями 5G. Войчицки добавила, что на YouTube наблюдался 75% рост спроса на новости о коронавирусе из "авторитетных" источников.

На прошлой неделе Facebook объявил, что пользователи, которые читали, смотрели или передавали ложную информацию о Covid-19, получат всплывающее предупреждение, призывающее их посетить веб-сайт ВОЗ. Служба обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, WhatsApp, тем временем, прекратила пересылку пользователями сообщений, которые более четырех раз были отправлены более чем в один чат одновременно.

По сообщениям Financial Times, некоторые из крупнейших издателей новостей, в том числе Daily Telegraph и The Guardian, подвергли критике Google за то, что она не проявляет прозрачности в своем подходе к фильтрации рекламы наряду с контентом, связанным с коронавирусом. Предполагается, что блокировка рекламы по ключевым словам может стоить газетной индустрии в следующем году 50 млн долларов. В свою очередь Google сообщил Financial Times, что пребывает "в постоянных дискуссиях о том, как это может помочь отрасли в это трудное время".

Как сообщало издание "Комментарии", YouTube Music сможет показывать тексты песен.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52388586
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