Инсайдер сообщил о новом эксклюзиве для PlayStation 5

Из грядущих игр для PlayStation 5 пока заявлена только Godfall. Так же она выйдет на PC. Теперь же в сети появилась информация об эксклюзивном проекте для новой игровой консоли Sony.

Рассказал об этой задумке бывший редактор игрового издания IGN Колин Мориарти. Как сообщает журналист, компания Insomniac Games, которая выпустила Marvel’s Spider-Man в 2018, готовит продолжение Ratchet & Clank. Мориарти считает, что команда работает над сиквелом уже давно и вполне успевает к релизу игровой консоли PlayStation 5.

По мнению журналиста, новая Ratchet & Clank выйдет перед сиквелом Marvel’s Spider-Man. Ожидается, что он также готовится к выходу для девятого поколения консолей. Скорее всего, похождения Рэтчета попадут в стартовую линейку эксклюзивов, куда на старте PlayStation 4 попал платформер Knack.





Напомним, что последний раз игра Ratchet & Clank радовала геймеров в 2016 году, когда Insomniac выпустила перезапуск, сюжет которого основывался на мультфильме "Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры". Геймеры и критики поставили проекту 85 и 8.5 соответственно, что можно назвать успехом. В таком случае, желание Sony продолжить развитие франшизы не вызывает удивления.

