В Fortnite стартовало игровое мероприятие ко Дню святого Валентина

Американская компания Epic Games выпустила первое в этом году году крупное обновление для игры Fortnite. Релиз обновления сопроводили началом нового мероприятия.

Благодаря обновлению 11.50 стартовало мероприятие "Любовь и Война", которое было разработано специально ко дню Дню святого Валентина. Нововведение примечательно появлением режима "найди и уничтожь", где геймеры будут защищать точку или устанавливать бомбу и взрывать ее. Игроков поделят на две команды, каждая из которых будет насчитывать шесть бойцов. Победит тот, кто выполнит задание или полностью уничтожит противника.

"Любовь и Война" содержит новые испытания, за которые игроки будут получать косметические награды. "Любовь и Война" будет длиться до 17 февраля.





Что касается технической части, то Epic Games собирается внедрить систему Unreal Engine Chaos Physics, которая должна увеличить разрушаемость. Тем не менее, разработчики заявляют, что для них важно, чтобы у геймеров оставались прежние хорошие ощущения от Fortnite. Потому команда будет внимательно прислушиваться к мнению геймеров, чтобы быстро реагировать на вероятные проблемы. Компания также просит игроков отправлять сообщения об ошибках.

