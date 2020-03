Геймеры сразятся с легендарным воином в рамках временного мероприятия For Honor

Prince of Persia возвращается, но на даный момент лишь как временное мероприятие для игры For Honor. Геймеры получат возможность бросить вызов легендарному герою.

Мероприятие For Honor: Blades of Persia уже началось и продолжится до 2 апреля. Также компания Ubisoft разделила мероприятие на две части. Когда первая завершится, персидский принц покажет свои злые корни. Это смахивает на отсылку к игре Prince of Persia: The Two Thrones, в которой главный герой боролся со своей злой стороной.

В рамках временного мероприятия Ubisoft запустит режим "Властитель времени" на измененной карте Harbour. Геймеров разделят на две команды, а их главная задача заключается в убийстве принца. В случае удачного завершения этой миссии геймер получит 150 очков. Сложность заключается в том, что Принц Персии использует магический кинжал для замедления времени, а аткже умеет телепортироваться и призывать шипы из-под земли. К тому же на поле боя ему будут помогать песчаные солдаты, как в "Песках времени".





Вместе с новым режимом Ubisoft добавила и косметические обновления. В игре появилось добивание "Клинок судьбы", костюмы Ratash и Sandwraith, орнаменты и темы. К тому же геймеры получат возможность выполнять задания сообщества, чтобы получить эмблемы. Событие получит и собственный "боевой пропуск" на 30 уровней. Абонемент предоставляет: 26 деталей для шлема, 1 стандартные доспехи, 1 эмоцию "Песок", 1 контур для герба, а также материалы, сталь, ящики и многое другое.

