На фоне эпидемии и карантина из-за коронавируса Steam ставит новые рекорды

Популярный онлайн-магазин игр и платформа для геймеров Steam на фоне распространения коронавируса устанавливает рекорды по количеству одновременных игроков онлайн. Об этом пишет DTF.



Новый рекорд сервис установил 15 марта, когда одновременно онлайн присутствовали 19,728 млн человек. Сегодня был побит предыдущий рекорд – 2 февраля пик составил 18, 748 млн человек. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время сервис может достичь 20 млн одновременных пользователей.

Сегодняшний рекорд был установлен после того, как CS:GO впервые в истории достигла миллиона одновременных игроков. Также в тройке лидеров остаются Dota 2 и PUBG.

