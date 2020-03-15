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На фоне эпидемии и карантина из-за коронавируса Steam ставит новые рекорды

После объявления карантина во многих странах, количество игроков в Steam устанавливает рекорды

сегодня, 15:31
Автор:

• Татьяна Веремеева

На фоне эпидемии и карантина из-за коронавируса Steam ставит новые рекорды

Популярный онлайн-магазин игр и платформа для геймеров Steam на фоне распространения коронавируса устанавливает рекорды по количеству одновременных игроков онлайн. Об этом пишет DTF.

Новый рекорд сервис установил 15 марта, когда одновременно онлайн присутствовали 19,728 млн человек. Сегодня был побит предыдущий рекорд – 2 февраля пик составил 18, 748 млн человек. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время сервис может достичь 20 млн одновременных пользователей.

Сегодняшний рекорд был установлен после того, как CS:GO впервые в истории достигла миллиона одновременных игроков. Также в тройке лидеров остаются Dota 2 и PUBG.

Ранее "Комментарии" писали, что геймеры сразятся с легендарным воином в рамках временного мероприятия For Honor. Prince of Persia возвращается, но на даный момент лишь как временное мероприятие для игры For Honor. Геймеры получат возможность бросить вызов легендарному герою.

Мероприятие For Honor: Blades of Persia уже началось и продолжится до 2 апреля. Также компания Ubisoft разделила мероприятие на две части. Когда первая завершится, персидский принц покажет свои злые корни. Это смахивает на отсылку к игре Prince of Persia: The Two Thrones, в которой главный герой боролся со своей злой стороной.


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Источник: https://dtf.ru/gameindustry/113075-na-fone-pandemii-steam-postavil-novyy-rekord-po-chislu-igrokov-onlayn-a-ceny-na-smayliki-s-tualetnoy-bumagoy-stali-rasti
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