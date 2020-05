Microsoft представила список игр для своей консоли нового поколения

В связи с тем, что конференции отменяются на неопределенный срок, компании все больше полагаются на онлайновые мероприятия для рекламы новых продуктов. Ожидая выпуска консоль следующего поколения до конца года, ожидайте также и множество прямых трансляций и блогов как от Microsoft, так и от Sony, чтобы попытаться раскрыть все, что могут предложить их соответствующие консоли.

Сегодня Microsoft вышла на YouTube, Mixer и Twitch, чтобы дать миру лучшее представление о том, чего ожидать от предстоящего выпуска Xbox Series X. Понятно, что последние обновления были в основном сосредоточены на консольном оборудовании, так как компания пытается отличиться от грядущей PlayStation. В конце концов, консоли, скорее всего, будут запущены через несколько недель.

На этот раз, однако, значительное внимание было уделено играм. Этим утром команда Xbox продемонстрировала десяток игр, в том числе: Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft), Bright Memory Infinite (Playism), Call of the Sea (Raw Fury), DiRT 5 (Codemasters), Madden NFL 21 (Electronic Arts), Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment), Scorn (Ebb), Chorus (Deep Silver), Second Extinction (Systemic Reaction), The Ascent (Neon Giant / Curve Digital), The Medium (Bloober Team), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive), Yakuza: Like a Dragon (SEGA).

Все вышеперечисленные игры "оптимизированы для Xbox Series X", что означает, что они смогут воспроизводиться в 4K со скоростью 120FPS, быстрее загружаться и использовать трассировку лучей DirectX. Девять из тринадцати также используют Microsoft Smart Delivery System, которая избавляет пользователей от необходимости перекупать игры, независимо от того, на какой консоли они воспроизводятся.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представила ноутбук Surface Book 3 и планшет Surface Go 2.

