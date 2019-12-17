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Китай запустил рекордное количество спутников

Китай завершил развертывание навигационных спутников BDS, обогнав всех конкурентов

17 декабря 2019, 16:07
Автор:

• Зинченко Павел

Китай завершил развертывание базовой группировки спутников BeiDou Navigation Satellite System (BDS) после успешной отправки 52-го и 53-го аппаратов BDS в космос в понедельник. Таким образом, страна установила новый мировой рекорд по развертыванию глобальной спутниковой навигационной системы.

В последние годы BDS вступил в период запусков высокой плотности. Ян Чанфэн, главный конструктор BDS, сообщил журналистам на стартовой площадке, что BDS-3 добилась 18 успешных запусков подряд с момента запуска первого спутника в космос в 2017 году.

BDS - это глобальная навигационная спутниковая система, самостоятельно созданная и эксплуатируемая Китаем. Китай начал строить BDS-3 в 2009 году и запустил первый спутник BDS-3 5 ноября 2017 года.
По словам Ян Чанфэна, благодаря усилиям более 100 000 исследователей и инженеров из примерно 300 исследовательских и производственных учреждений 28 спутников BDS-3 и два резервных спутника BDS-2 были успешно отправлены на заданные орбиты в течение примерно двух лет. Он отметил, что каждый месяц в среднем запускается 1,2 спутника, что устанавливает новый мировой рекорд по развертыванию глобальной навигационной спутниковой системы.

Ян Чанфэн также сообщил, что проект BDS-3 вступил в финальную фазу. Чтобы обеспечить глобальные услуги с большей производительностью, Китай планирует запустить два геостационарных спутника на орбите к июню 2020 года и завершить создание системы BDS-3.

Как сообщало издание "Комментарии", европейское космическое агентство отложило запуск исследовательской миссии.


Источник: http://www.china.org.cn/china/2019-12/17/content_75519449.htm
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