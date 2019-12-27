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Назван рейтинг самых раздражающих новогодних песен

В рейтинг входит десять композиций

сегодня, 15:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Новый год неотвратимо приближается и хочется создать незабываемую атмосферу. Одним из любимых способов поднятия настроения является плейлист из новогодних композиций. Однако не всегда этот метод дает нужный результат, и вот британцы составили рейтинг песен, которые только вызывают раздражение.

Кстати говоря, на первом месте трек Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You", который во многих странах очень любят. Он ассоциируется с праздниками, а сама певица даже выпустила обновленный клип в этом году, где воссоздала сказку.


На второй позиции – Band Aid — "Do They Know It’s Christmas?", в тройке лидеров-раздрадителей – Wizzard — "I Wish It Could Be Christmas Everyday".


В десятку рейтинга также вошли: Slade — "Merry Xmas Everybody" , Wham! — "Last Christmas", The Pogues and Kirsty MacColl — "Fairytale of New York", Tom Jones & Cerys Matthews — "Baby It’s Cold Outside", Jackson 5 — "Santa Claus is Coming to Town", Eartha Kitt — "Santa Baby", Andrews Sisters — "Jingle Bells".


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США 65-летний мужчина в день Рождества совершил нападение на банк. Однако частью украденных долларов преступник решил поделится с прохожими.


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Источник: https://chance4traveller.com/rejting-samyih-razdrazhayushhih-rozhdestvenskih-pesen/
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