Маллет: самая «уродливая» стрижка 80-х вернулась в моду

Если вы хотите начать новый год с перемен, решайтесь на смену имиджа. Новая стрижка превратит вас в другую личность. Причем шагнуть в новое десятилетие стилисты советуют не с банальным каре или пикси, а со стрижкой, которая внезапно перешла из разряда старомодных атрибутов в настоящий тренд. Мы говорим о стрижке маллет, которую сейчас культивируют Майли Сайрус и обладательница четырех "Грэмми" в этом году — Билли Айлиш.

Как известно, Маллет — эта стрижка, которая предполагает коротко выстриженные волосы по бокам и спереди, и длинные волосы сзади. Американцы, садясь в кресло парикмахера, говорили о ней так: "business in the front, party in the back". Такой модный компромисс маллет обрел уже в средние 70-х с подачи образов Дэвида Боуи, а затем и других звезд экрана и сцены. До этого времени у стрижки было вполне практическое назначение. В жарких странах ее носили те, кто хотел уберечь шею от солнца.

Став хитом среди мужских причесок, маллет приобрела статус андрогинности, перекочевав в рейтинг женских стрижек. Тогда ее носили многие — от рок-певицы Джоан Джет и ведущей Эллен Дедженерес до героинь сериала "Династия". Свой культовый статус стрижка потеряла лишь во второй половине 90-х, резко став объектом насмешек, иронии и маркером старомодности.

Однако в этом году модные редакторы и стилисты рекомендуют дать этой прическе новую жизнь, как это сделали певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, актеры сериала "Очень странные дела" и модели показов Gucci и Proenza Schouler. Тем более, что 80-е сейчас как никогда в тренде. А еще есть множество способов, как разнообразить привычный маллет на новый лад.

Маллет с яркими вкраплениями

Самые смелые девушки могут взять пример с Билли Айлиш, решившись не только на маллет, но и на яркое цветовое оформление прически. Вкрапление зеленого, синего или желтого — по-прежнему эффектный способ, чтобы проявить бунтарский дух. Блондинки же могут выбрать лайт-вариант окрашивания — тонирование в розовый оттенок.

Короткий маллет

Стилисты уверяют, что маллет, кроме того, что не скучный вариант обновить образ, это еще и очень гибкий способ адаптировать прическу под определенную форму лица и настроение. Так, девушки, желающие поэкспериментировать с короткими стрижками, могут попробовать укороченный маллет, превращающий "принцесс" в настоящих рок-див.

Маллет с французской челкой

Известно, что ретро-мотивы станут главной концепцией в прическах в 2020 году. Особенное место достанется короткой французской челке, открывающей линию бровей. Вы можете попробовать совместить два тренда — маллет и французскую челку, которая сделает лук дерзким и неформальным.

Кудрявый маллет

Проблема многих стрижек состоит в их обязательной укладке. Маллет же может подстроиться под разную текстуру волос, отлично ложась как на прямые, так и на кудряшки. Кроме того, игривые завитки — неплохой способ разнообразить причёску обладательницам прямых волос.

Маллет на длинные волосы

Если вы не рискуете попрощаться с длинной копной волос, на отращивание которой потратили много сил и времени, это не повод отказываться от трендового маллета. Он может обновить форму и придать соблазнительного объёма обладательницам длинных волос.

Месси маллет

Кстати, об объёме! Маллет из-за своей многослойности легко поддаётся различным укладкам, придающим волосам актуальной небрежности, "месси" (от англ. messy — беспорядочный). Так что легкие текстурные волны — самый простой способ добиться образа "out of bed".

Маллет в стиле 80-х

Мы не раз уже говорили, что фэшн-референсом в этом году будут оставаться 80-е. И маллет как раз идеальный инструмент, который поможет воссоздать соответствующую атмосферу.

