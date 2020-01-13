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Милованов назвал новые условия покупки земли

В Кабмине решили бороться с «тенью»

сегодня, 16:09
Автор:

• Мария Чиренко

Законопроект о рынке земли предусматривает, что приобрести участок можно будет только по безналичному расчету. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщает "РБК-Украина".

"Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект о рынке земли в первом чтении. "За" проголосовали 240 народных депутатов: 227 — от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Как сообщал сайт "Комментарии", депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что на сегодня законопроект о рынке земли слишком "сырой" и нуждается в доработке. В частности, речь идет о норме, которая позволяет приобрести "в одни руки" до 200 тыс. га земли.

В начале января законопроект о рынке земли был утвержден ко второму чтению профильным Комитетом Верховной Рады. Так, ограничение на покупку земли "в одни руки" снижено с 200 тыс. га до 10 тыс га. Вопрос о продаже продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам будет решаться только на референдуме. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/rynok-zemli-kupit-uchastok-mozhno-budet-beznalichnyy-1578920991.html
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