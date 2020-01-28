Биржи отреагировали на китайский коронавирус рекордным падением

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Фондовые индексы резко снижаются на фоне опасений
из-за коронавируса, вспышку которого фиксируют в китайском городе Ухань. Об этом пишет CNN.
Так, американские акции резко снизились понедельник,
так как распространение коронавируса оказало влияние на настроения инвесторов.
Индекс Доу-Джонса закрылся снижением на 454 пункта,
или 1,6%, что стало рекордно низким показателем с сентября. Индекс S&P 500
также снизился на 1,6%, что стало худшим показателем с октября. Индекс Nasdaq
Composite упал на 1,9% – рекордно низкий показатель с августа 2019 года.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство
здравоохранения Украины не рекомендует украинцам временно посещать Китай. В то
же время, если не получается отменить запланированный визит в Китай, украинцев
просят придерживаться
некоторых правил, которые снизят риск заражения.
Также мы писали, что в связи с тем,
что особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась
за пределы Китая, где бактерии
возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд
мероприятий, направленных на
максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному
исходу.
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