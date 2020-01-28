Биржи отреагировали на китайский коронавирус рекордным падением

Фондовые индексы резко снижаются на фоне опасений из-за коронавируса, вспышку которого фиксируют в китайском городе Ухань. Об этом пишет CNN.



Так, американские акции резко снизились понедельник, так как распространение коронавируса оказало влияние на настроения инвесторов.

Индекс Доу-Джонса закрылся снижением на 454 пункта, или 1,6%, что стало рекордно низким показателем с сентября. Индекс S&P 500 также снизился на 1,6%, что стало худшим показателем с октября. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,9% – рекордно низкий показатель с августа 2019 года.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины не рекомендует украинцам временно посещать Китай. В то же время, если не получается отменить запланированный визит в Китай, украинцев просят придерживаться некоторых правил, которые снизят риск заражения.

Также мы писали, что в связи с тем, что особо опасная форма пневмонии – коронавирус – распространилась за пределы Китая, где бактерии возникли, Министерство охраны здоровья проводит ряд мероприятий, направленных на максимальную защиту украинцев от инфекции, способной привести к летальному исходу.

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