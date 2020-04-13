Нефтяная война: сделка ОПЕК+ и России может ударить по Украине

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" сделку, заключенную между ОПЕК+, Россией и другими нефтедобывающими странами. Кто выиграл, кто проиграл, как может ситуация развиваться дальше?

Напомним, что группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в день в мае-июне после достижения компромисса с Мексикой. Поскольку пандемия коронавируса парализовала воздушные и наземные перевозки, спрос на топливо упал, равно как и цены на сырую нефть, которые обрушились до 18-летних минимумов. Это поставило под угрозу будущее американской сланцевой промышленности и стабильность нефтезависимых государств, включая РФ.

"Главные бои впереди"



Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин напоминает, что нефтяная война, основными участниками которой стали Саудовская Аравия и Российская Федерация, привела к обвалу нефтяных фьючерсов.

"Не думаю, что все участники мирового рынка нефти были готовы к столь резкому снижению котировок. По крайней мере, единства рядов российских нефтедобывающих компаний не наблюдалось, – говорит эксперт. – Положен ли конец разрушительной ценовой войне? Кончено же, нет! Во-первых, достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти картелем в объеме 9,7 млн барр./сутки оказались меньше, чем это предполагалось ранее. Во-вторых, сокращение начнет действовать с 1 мая, а рынок нефти перенасыщен предложениями уже сегодня. Мировые нефтехранилища заполнены на три четверти – и свободные емкости продолжают сокращаться. Танкерный флот также используется для хранения излишком нефти. В-третьих, если ранее звучали оценки снижения потребления нефти на уровне 15…25 млн барр./сутки, то сегодня уже звучат оценки до 40 млн барр./сутки. Это 40% мирового потребления. Мы еще не знаем ни окончательных значений этого показателя, ни темпов, с которыми мировая экономика будет восстанавливаться после завершения борьбы с коронавирусом. Да и, вообще, какой будет мировая экономика".

Более того, подчеркивает Сергей Сапегин, нет окончательного понимания и сроков начала этого восстановления.

"Поэтому, думаю, что главные бои за свою долю скудеющего нефтяного пирога среди стран – мировых лидеров нефтедобычи - еще впереди, – продолжает директор НТЦ "Психея". – Таким образом, итогом прошедшего месяца вполне можно назвать подтверждение полного развала ОПЕК, как мирового картеля, отвечавшего за сбалансированность спроса и предложения на мировом рынке нефти. Проблему не смогло разрешить даже расширение картеля Россией".

Сделка ОПЕК+, по мнению эксперта, также потерпела неудачу.

"Позитив в переговорах наметился привлечением к решению проблемы государств G20, но и там точку над "і" пришлось ставить Соединенным Штатам, которые взяли на себя большую часть обязательств Колумбии по сокращению добычи нефти, – поясняет Сергей Сапегин. – Расширение числа участников договоренности о снижении объемов добычи нефти за счет привлечения стран G20, с одной стороны, позволило нефтяникам обсуждать дополнительные объемы снижения добычи нефти, с другой стороны, достичь консенсуса при большом числе участников намного сложнее".

Достигнутые договоренности стран ОПЕК и G20 не только не улучшат ситуацию, но не смогут даже ее стабилизировать, уверен эксперт.

"Предложение нефти, как и прежде, будет превышать спрос, при этом, мера несбалансированности рынка нефти будет нарастать. Отношения между участниками соглашения по сокращению объемов добычи нефти также будут обостряться, что станет проявляться в высокой волатильности (изменчивости, – ред.) мировых цен на нефть", – резюмирует Сергей Сапегин.

Кто в выигрыше

От новой нефтяной сделки выиграли, в первую очередь, США и Китай, считает Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Средневзвешенная цена после договора зафиксирована на уровне 35-40 долларов (на 5% больше, чем сейчас) за баррель в течение года. Это позволит США увеличить добычу сланцевой нефти и газа, – поясняет эксперт. – И это достаточно комфортная цена для американских потребителей, для экономики США. То же самое касается Китая, который тоже после кризиса нуждается в низких ценах на нефть и газ. Частично может выиграть Саудовская Аравия. За счет низких цен она способна вытеснить с европейского рынка российскую нефть".

А вот Россия, уверен Владимир Омельченко, однозначно проиграла, поскольку ей необходимо снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

"Это – 23% всего производства нефти в РФ. Или же почти на 50% нужно будет сократить экспорт нефти, – поясняет эксперт. – Нанесен колоссальный удар по российской нефтяной отрасли, где средняя цена рентабельности добычи находится на уровне 35 долл. Тогда как стоимость марки Urals, добываемой в РФ, будет не более 30 долл. А в бюджете заложена цена в 42 доллара. Таким образом, около 40% месторождений окажутся убыточными. К тому же, технологически РФ способна сократить добычу не более, чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Но точно не на 2,5 млн, как нужно с мая. Фактически придется глушить скважины, которые потом невозможно будет запустить в эксплуатацию. А если РФ нарушит соглашения, то возможны новые санкции".

Директор энергетических программ Центра Разумкова считает, что России придется сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего, экономических. А это дает шанс, что она меньше будет тратить на военно-промышленный комплекс и раздувание конфликта в Украине.

"Что касается нашей страны, то нефтяная сделка – достаточно серьезный удар по Укрнафте. По сути, она будет в убытках, – отмечает Владимир Омельченко. – Газовая отрасль также окажется в серьезном кризисе. Цены на газ на европейском рынке очень низкие, что делает разработку новых месторождений в Украине малопривлекательной для инвесторов".

Эксперт по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа, гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что Россия приняла для себя решение, которое технически сложно выполнить.

"Что будет дальше – посмотрим. Видимо, существуют какие-то договоренности между Трампом и Путиным, о которых мы не знаем", – отмечает эксперт.

Вопрос в том, подчеркивает Леонид Униговский, сможет ли (и захочет ли) Россия выполнить условия снижения добычи нефти.

"Наверное, выигрыш или проигрыш лежат в данном случае не только в сфере нефтедобычи", – резюмирует эксперт.

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