Карта prepaid: в Нацбанке предупредили владельцев об обязательной идентификации

Владельцы prepaid (предоплаченных) карт должны осуществить идентификацию до нового года. Об этом заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Алексей Шабан во время конференц-звонка "Информационный день по вопросам финансового мониторинга и денежных переводов".

Так, владельцы prepaid карт должны идентифицироваться до 1 января 2021 года. Этого требует закон о финансовом мониторинге, который вступил в силу с 28 апреля. Как отметил Шабан, идентификация для владельцев предоплаченных карт может происходить по упрощенной системе.

Однако для предоплаченных картк, с которых операторы мобильной связи ежемесячно списывают средства за услуги, требование не будет действовать. Как пояснила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, списание средств инициированы не физлицом, которому принадлежит карта, а компанией. Поэтому такие операции не потребуют идентификации или дополнительного изучения.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины пока что не станет штрафовать банки в случае невыполнения новых требований финансового мониторинга, которые вступили в силу с 28 апреля.

Напомним, банки теперь могут открывать счета удаленно, идентифицировав клиента через видео.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Нацбанке рассказали, как закон о финмониторинге повлияет на "серый" бизнес.

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