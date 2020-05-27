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Главная Новости Бизнес экономика Лагард дала неутешительный прогноз для экономики еврозоны
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Лагард дала неутешительный прогноз для экономики еврозоны

Экономика еврозоны сократится от 8% до 12% в 2020 году

27 мая 2020, 12:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Лагард дала неутешительный прогноз для экономики еврозоны

Экономика еврозоны, вероятно, сократится в диапазоне между 8% и 12% в этом году, поскольку она борется с последствиями пандемии коронавируса. Об заявила в среду, 27 мая, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Reuters.

Ранее ЕЦБ заявил, что экономика может сократиться на 5-12%, но сегодня Лагард заявила, что "мягкий" сценарий уже устарел, и фактический результат будет между "средним" и "тяжелым" сценариями.

Ранее "Комментарии" писали, что Renault, Nissan и Mitsubishi столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. Прибыль падает у всех трех автопроизводителей. В среду партнеры по альянсу наметят новый план, который поможет им пережить кризис.

Напомним, "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на восстановление после кризиса и что могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять экономику страны с колен.

Также мы писали, что депутаты потребовали от Конституционного Суда разъяснения понятия "достойные условия жизни" в Украине. Пока ответ служителей Фемиды не подоспел, разобраться в вопросе решили и "Комментарии".


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-ecb-policy-lagarde/euro-zone-economy-to-shrink-between-8-and-12-in-2020-lagarde-idUSKBN2330WU?il=0
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