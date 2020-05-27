Лагард дала неутешительный прогноз для экономики еврозоны

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Экономика еврозоны, вероятно, сократится в диапазоне между 8% и 12% в этом
году, поскольку она борется с последствиями пандемии коронавируса. Об заявила в
среду, 27 мая, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард,
передает Reuters.
Ранее ЕЦБ заявил, что экономика может сократиться на 5-12%, но сегодня Лагард
заявила, что "мягкий" сценарий уже устарел, и фактический результат будет между
"средним" и "тяжелым" сценариями.
Ранее "Комментарии" писали, что Renault, Nissan и Mitsubishi столкнулись с
трудностями из-за пандемии коронавируса. Прибыль
падает у всех трех автопроизводителей. В среду партнеры по альянсу наметят
новый план, который поможет им пережить кризис.
Напомним, "Комментарии" разбирались, сколько лет Украина потеряет на
восстановление после кризиса и что
могут предпринять украинские власти, чтобы как можно быстрее поднять
экономику страны с колен.
Также мы писали, что депутаты потребовали от Конституционного Суда
разъяснения понятия "достойные условия жизни" в Украине. Пока ответ служителей
Фемиды не подоспел, разобраться
в вопросе решили и "Комментарии".
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