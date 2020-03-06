Книги, 8 наручных часов и 5 квартир: что есть в декларации нового министра развития общин и территорий

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил о своих доходах в декларации.

Так, у нового министра есть квартира площадью 208,7 кв. м в столице, 1412 "квадратов" земли на Киевщине, а еще жилой дом на 321.5 кв. м в области. Супруга Светлана владеет квартирами в Днепропетровской области (45,9 кв. м) и Киеве (41,9 кв. м, 42 кв. м, 47.1 кв. м). Кроме того, новоиспеченный член правительства задекларировал 8 наручных часов фирм Rolex, Patek Philippe, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Panerai, также напольные часы Howard Miller, настенные часы Erwin Sattler, а еще коллекцию из 30 картин живописи ХХ века и 2 коллекции книг ("Библиотека великих писателей", 20 томов, и "Энциклопедический словарь", 85 томов, издательство "Брокгауз и Эфрон"). Тем временем, жена владеет также несколькими наручными часами, ювелирными украшениями, шубой, сумкой. Передвигается министр на машинах марок Land Rover 2018 года выпуска и Mercedes-Benz 2010-го, а его жена – Skoda и Land Rover 2010 года выпуска.

На банковских счетах министр имеет более 23 тыс. грн, более 1,8 тыс. долларов, около 46 тыс. швейцарских франков, более 54 тыс. евро. Наличными у Чернышева хранится 500 000 грн, а еще он одолжил около 7,4 млн грн.

Среди доходов Чернышов отметил: иностранный доход 313 132 грн, заработную плату в Киевской ОГА 37 268 грн, доход от предоставления в аренду имущества 28 тыс. грн, дополнительное благо 93 грн, проценты 377 грн, страховые выплаты более 96 тыс. грн. Отметим, что декларация госслужащего также содержит сведения относительно корпоративных прав, кредитных линий и информацию о доходе и денежных средствах жены.



Ранее "Комментарии" проанализировали декларации других новоиспеченных руководителей министерств. В частности министра здравоохранения Ильи Емца, министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра социальной политики Марины Лазебной, а также министра финансов Игоря Уманского и министра Кабмина Олега Немчинова.

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