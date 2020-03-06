Дача, 140 тыс. долларов и 28 тыс. евро наличкой: что в декларации нового министра спорта

Недавно назначенный министр спорта Вадим Гутцайт отчитался о своих доходах в декларации.

Новый министр владеет в Киеве более 1,2 тыс. земельными "квадратами", дачей площадью 195,5 кв. м, квартирой на 86,5 кв. м и гаражом. Кроме того, задекларировал наручные часы Breguet, Mercedes ML250 2015 года выпуска (не в его собственности, но безвозмездно пользуется), Toyota Corolla (2017-го), корпоративные права, а еще 507 659 грн зарплаты (Департамент молодежи и спорта КГГА) и 26 392 грн пенсии. Наличными Гутцайт насчитал у себя 140 тыс. долларов, 28 тыс. евро, а еще 300 тыс. долларов он одолжил третьему лицу.

Отметим, что жена Оксана в декларации сообщила о ювелирных изделиях, Lexus, зарплате и наличных сбережениях.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал книги, 8 наручных часов и 5 квартир.

Ранее "Комментарии" проанализировали декларации других новоиспеченных руководителей министерств. В частности министра здравоохранения Ильи Емца, министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра социальной политики Марины Лазебной, а также министра финансов Игоря Уманского и министра Кабмина Олега Немчінова.

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