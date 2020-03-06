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Одна машина и две зарплаты: новый министр обороны отчитался о своих доходах

В декларации министр обороны Андрей Таран внес данные о недвижимости и денежных активах

сегодня, 20:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Одна машина и две зарплаты: новый министр обороны отчитался о своих доходах

Вследствие перезагрузки правительства новым министром обороны стал Андрей Таран, который сразу же сообщил данные о своих доходах в Единый реестр государственных деклараций.

Согласно документу, Таран имеет квартиру в столице площадью 100,5 кв. м, в области 1198 "квадратов" земли, машину Buick Lacrosse Cxl (2013 года выпуска). До того, как стать министром, Таран получил 29 477 грн и 283 605 грн заработной платы на основных местах работы (ООО "Навигатор комплект", Минобороны), а также 10 250 грн в качестве социальной помощи от государства и 184 400 грн пенсии. Новоиспеченный член правительства обладает наличными в размере 16 154 грн, а в совместной собственности с женой – 21 000 долларов и 5000 евро.

Кроме этого, у жены Виктории есть земельный участок, автомобили Infinity и Mercedes-Benz.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал книги, 8 наручных часов и 5 квартир. Тогда как новый министр спорта Вадим Гутцайт сообщил в декларации о даче, 140 тыс. долларов и 28 тыс. евро наличными.

Ранее "Комментарии" проанализировали декларации других новоиспеченных руководителей министерств. В частности министра здравоохранения Ильи Емца, министра по вопросам ветеранов Сергея Бессараба, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра социальной политики Марины Лазебной, а также министра финансов Игоря Уманского и министра Кабмина Олега Немчинова.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/49403a0d-0939-4e16-90f3-d5dbdd4feaae
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