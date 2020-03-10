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Миллионы, квартира в Словакии и земля: Богдан впервые обнародовал декларацию о доходах

Бывший глава Офиса президента впервые опубликовал декларацию перед увольнением, показав свои существенные доходы

сегодня, 18:09
Автор:

• Таисия Ерохина

Миллионы, квартира в Словакии и земля: Богдан впервые обнародовал декларацию о доходах

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию о доходах. Документ появился в реестре НАПК.

Так, у Богдана есть 10 земельных участков в столице, Киевской области, Львовской области площадями 1522, 1393, 2620, 822, 1700, 1000, 23 701, 45 180, 34 717, 50 976 "квадратов". Еще бывшая "правая рука" Зеленского владеет жилым домом в Киевской области (560,6 кв. м), 3 квартирами в Киеве и одной в Словакии (131,6 кв. м, 81,6 кв. м, 81,78 кв. м). Помимо этого, на основании инвестиционного договора Богдан имеет право пользования 10 квартирами в Киеве, которые полностью или частично строятся за его деньги. Из ценного имущества указаны трое наручных часов марок Breitling и Ulysse Nardin. А вот передвигается Богдан на трех авто компаний Mercedes-Benz и двух - Tesla. Из доходов указана зарплата в Госуправлении делами – 63130 грн, и заработок от предоставления имущества в аренду – 20 000 грн. На банковских счетах Богдана (и его четырех дочерей) есть более 676 тыс. долларов, около полумиллиона евро и чуть более 10 млн грн. Кроме того, наличными экс-глава ОП хранит  722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов задекларировал книги, 8 наручных часов и 5 квартир.

Ранее "Комментарии" проанализировали декларации других новоиспеченных руководителей министерств. В частности министра здравоохранения Ильи Емца, министра по делам ветеранов Сергея Бессараба, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра социальной политики Марины Лазебной, а также министра финансов Игоря Уманского и министра Кабмина Олега Немчінова.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/ee01471b-a234-4541-8932-69b91fd6892b?fbclid=IwAR2zj0gS8KeyHY4Wm3BRlfePN72LQ5-r58Eabq-g5V8CScK22wTgRLtg1QY
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