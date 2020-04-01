Курс валют на 2 апреля: доллар снова дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 2 апреля. Так, курс гривни к доллару установлен на уровне 27,75 грн за доллар, курс к евро – на уровне 30,32 грн за евро. Об этом свидетельствую обновленные на сайте регулятора данные.



Стоит отметить, что за последний банковский день официальный доллар в нашей стране подорожал на 12 копеек – с 27,63 грн за доллар по состоянию на 1 апреля. В то же время официальный евро стал дороже на 6 копеек – в первый день нынешнего месяца курс был установлен на уровне 30,26 грн за евро.

Напомним, что с началом карантина в Украине Национальный банк начал одно за другим вводить требования и ограничения для отечественных банков в их работе с клиентами. "Комментарии" разбирались, что следует знать о сегодняшних реалиях работы банков в Украине и выяснили, что карантин, с одной стороны может обернуться неплохой выгодой для банковской системы, а с другой – спровоцировать новый "банкопад".

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине помощь на сумму более 12 млн долл. Помощь будет направленна на медицинские и гуманитарные нужды.

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