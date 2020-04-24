НБУ обновил официальный курс валют: доллар дорожает

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7554.63
ETH/USD
189.11
LTC/USD
44.38
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.36
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный
курс гривни к доллару на 27 апреля на уровне 27,14 грн за доллар, в то же время
курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,33 грн за евро. Об этом
свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за сутки вырос на 13 копеек – с
27,01 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в
течение последнего банковского дня подорожал на 19 копеек – по состоянию на 24
апреля курс был установлен на уровне 29,14 грн за евро.
Отметим, что уже на следующей неделе в Украине вступит в силу закон,
предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев
могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно
знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в
материале "Комментариев".
Напомним, Нацбанк Украины заявил о снижении
учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты
оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.
Кроме того, некоторые страны (тот же Китай) уже начали реанимировать свою
экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", что могла бы использовать для себя
Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из карантина. И как сделать
этот самый выход максимально безболезненным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости