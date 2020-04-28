Валютные качели в Украине: курс доллара снижается

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 29 апреля на уровне 27,05 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,43 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за сутки упал на 5 копеек – с 27,10 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 1 копейку – по состоянию на 28 апреля курс был установлен на уровне 29,42 грн за евро.

Отметим, что уже сегодня в Украине вступает в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".

Напомним, Нацбанк Украины заявил о снижении учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.

Кроме того, некоторые страны (тот же Китай) уже начали реанимировать свою экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могла бы использовать для себя Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из карантина. И как сделать этот самый выход максимально безболезненным.

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