Валютные качели в Украине: курс доллара снижается

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 29 апреля на уровне 27,05 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на
вторник установлен на уровне 29,43 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за сутки упал на 5 копеек – с 27,10 грн за доллар по
состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего
банковского дня подорожал на 1 копейку – по состоянию на 28 апреля курс был
установлен на уровне 29,42 грн за евро.
Отметим, что уже сегодня в Украине вступает в
силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции
украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все,
что нужно знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".
Напомним, Нацбанк Украины
заявил о снижении
учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии"
это решение.
Кроме того, некоторые страны (тот же Китай) уже начали реанимировать свою экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могла бы использовать для себя Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из карантина. И как сделать этот самый выход максимально безболезненным.
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