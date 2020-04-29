Курс доллара в Украине завершает апрель снижением

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 29 апреля на уровне 26,97 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на
вторник установлен на уровне 29,24 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные
на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за сутки упал на 8 копеек – с 27,05 грн за доллар по
состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего
банковского дня подешевел на 17 копеек – по состоянию на 28 апреля курс был
установлен на уровне 29,43 грн за евро.
Отметим, что в Украине вступил в силу закон, предусматривающий
финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть
заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о
нововведениях и об их возможных последствиях – в материале
"Комментариев".
Напомним, Нацбанк Украины заявил о снижении
учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии"
это решение.
Кроме того, некоторые страны (тот же Китай) уже начали
реанимировать свою экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты
рассказали изданию "Комментарии", что могла бы
использовать для себя Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из
карантина. И как сделать этот самый выход максимально безболезненным.
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