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«Цена квадрата» выросла в 4 раза: застройщики указали на главного коррупционера отрасли

По разным оценкам объем коррупции в строительной отрасли колеблется от 500 млн долл. до 2 млрд долл.

сегодня, 11:35
Автор:

• Мария Чиренко

«Цена квадрата» выросла в 4 раза: застройщики указали на главного коррупционера отрасли

Строительная отрасль в Украине является одной из наиболее коррумпированных в стране, а  около 80% участников рынка считают наиболее коррумпированным органом в этой сфере Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), пишет издание "Комментарии".

Так, по "официальным" данным народного депутата Украины от партии "Слуга народа", заместителя Комитета ВР по вопросам градостроительства Елены Шуляк, озвученным в ходе конференции "Прозрачные услуги для эффективной строительной отрасли", сумма "грязных" денег превышает 3 млрд грн. И это без учета инфраструктурных объектов, строительства мостов, капитального ремонта и нового строительства дорог.

В Украинском клубе недвижимости объем коррупции оценивают в 0,5 млрд долл., а действительный член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба повышает эту сумму до 2 млрд долл.

Боролись с коррупцией в ГАСИ правоохранители, говорили о непорядке в ведомстве и рядовые украинцы. Так, в сентябре жители Одессы дважды выходили на акции протеста против застроек на месте бывшего детсада по улице Королева и по улице Глушко. В ноябре одесские суды и прокуратура остановили строительство по улице Глушко и по Французскому бульвару. Тогда же директор департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Василий Буюкли заявил об угрозах в его сторону со стороны представителя крупнейшей строительной компании Одессы KadorrGroup. Кроме угроз представитель застройщика якобы предлагал ему 10 тыс. долл. за введение в эксплуатацию объекта с нарушениями.

По словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко в Одессе при строительстве 1 квадратного метра жилья в виде взяток застройщики отдавали 20 долл., хотя во времена Януковича эта сумма составляла только 5 долл.

В декабре 2019 года  правоохранители провели обыск в КГГА по делу, связанному с деятельностью лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киев. А 31 декабря 2019 года в городе Стрый Львовской области был задержан чиновник ГАСИ при получении взятки в 5500 долл. за введение в эксплуатацию нежилого помещения.

Как писал сайт "Комментарии", в 2019 году в Украине рекордно выросли объемы строительства.


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Источник: https://comments.ua/article/money/economy/644335-korrupciya-v-gasi-pochemu-tak-trudno-borot-sya-so-vzyatkami-v-stroitel-noy-sfere.html
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