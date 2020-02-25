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Гончарук объявил перезагрузку «карательной» ГФС

Глава правительства призвал провести кадровую чистку в ГФС

сегодня, 16:49
Автор:

• Мария Чиренко

Гончарук объявил перезагрузку «карательной» ГФС

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа Государственной фискальной службы Украины будет перезагружена в рамках борьбы с коррупцией. Об этом он сказал на встрече с главой ГФС Сергеем Солодченко, передает пресс-служба главы правительства.

"Правительство перезагружает ДФС. Ранее фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы. Правительство прекращает это явление", - сказал украинский премьер.

Гончарук добавил, что поручил главе ГФС полностью изменить систему работы ведомства, в том числе с помощью кадровых решений.

По словам премьера, честные предприниматели теперь "могут работать спокойно".

Как сообщал "Комментарии", бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в суде отказался от требования восстановить его в должности. 

Ранее "Комментарии" писали мнение экспертов относительно того, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года о возобновлении Романа Насирова в должности главы ГФС.


Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти удалось искоренить.


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