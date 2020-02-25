Гончарук объявил перезагрузку «карательной» ГФС

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что работа Государственной фискальной службы Украины будет перезагружена в рамках борьбы с коррупцией. Об этом он сказал на встрече с главой ГФС Сергеем Солодченко, передает пресс-служба главы правительства.



"Правительство перезагружает ДФС. Ранее фискальная служба существовала как карательный орган для добросовестного бизнеса и не замечала теневые схемы. Правительство прекращает это явление", - сказал украинский премьер.



Гончарук добавил, что поручил главе ГФС полностью изменить систему работы ведомства, в том числе с помощью кадровых решений.



По словам премьера, честные предприниматели теперь "могут работать спокойно".



Как сообщал "Комментарии", бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров в суде отказался от требования восстановить его в должности.



Ранее "Комментарии" писали мнение экспертов относительно того, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года о возобновлении Романа Насирова в должности главы ГФС.





Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде заявил, что коррупцию в высших эшелонах власти удалось искоренить.

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