В Украине – новый министр соцсетей

Апрель 2020 года прошел под знаком карантина не только в Украине, а и во всем мире. Перефразировав известный мем, можно сказать: "природа настолько очистилась, что даже украинский Кабмин обрёл стабильность". Перестановки хоть и были, но это, скорее, точечный процесс, нежели массовая смена коней на переправе. В свою очередь, портал "Комментарии" уже по устоявшейся традиции изучили деятельность украинских министров в социальных сетях. Кто же работал больше всех не только реально, но и виртуально? Для кого связь с общественностью – не пустой звук из учебников по коммуникациям, а реальная программа действий? Вашему вниманию – детальная статистика за месяц.

Министр соцсетей: наши правила

Для начала немного о формате определения победителя и призеров. Мы вывели три общих пункта, единые для всех: общее число подписчиков во всех социальных сетях, суммарное количество постов и реакция аудитории. Последний критерий в нашем случае – это лайки, комментарии, репосты, которые были тщательно подсчитаны и суммированы. Именно реакция аудитории – ключевой показатель в определении лучших в нашем рейтинге. Если есть реакция (пускай и негативная в виде красного от злости смайлика в “Фейсбуке”), то и пост выполнил свою главную роль – заставил юзера во время скроллинга бесконечного потока информации обратить на себя внимание.

Денис Шмыгаль – новый министр соцсетей Украины

Помнится, в прошлом месяце мы удивлялись, что премьер-министр не выиграл наш главный приз. В апреле все встало на свои места. К тому же, соцсети Дениса Шмыгаля показали очень хорошие цифры. Да, до рекорда Алексея Гончарука всем грести и грести , но свет в конце тоннеля появился. 81 933 реакции на 240 постов – это лучший показатель в апреле.

Денис Анатольевич активен по всем фронтам. Постоянно обновляется “Фейсбук” и “Твиттер”, появляются новые посты в “Инстаграме” и два телеграм-канала. Зачем два? Сложно сказать, тем более, информация в них полностью дублируется.

Свою лепту в победу Шмыгаля внесли многочисленные внеочередные заседания Кабмина. Очень много информации после его заседаний появлялось как раз на странице премьер-министра, которые, разумеется, вызывали общественный резонанс.





Максим Степанов: первый месяц – и сразу в тройке

То, как нужно работать министру здравоохранения в нынешней ситуации, четко и ярко продемонстрировал Максим Степанов. И пускай он лишь третий (двое остальных просто в тяжелой весовой категории, сложно с такими бодаться), но качество его работы видно сразу. Особенно, если сравнивать с Ильей Емцем, у которого соцсети практически отсутствовали как класс.

Здесь же – постоянные отчеты о рабочих поездках в разные регионы страны, свежие интервью по темам коронавируса и его лечения плюс всегда можно увидеть свежие сводки МОЗа по заболевшим и вылечившимся. Особо примечательно, что место в тройке ему досталось лишь благодаря странице в “Фейсбуке”, его аккаунтов в других соцсетях мы найти не смогли.

Пропустили мы Арсена Авакова, который в этот раз второй, но здесь все предельно ясно. Министр внутренних дел имеет невероятную армию подписчиков, которая переваливает в сумме за миллион, но не так часто радует постами. Делал бы он их с периодичностью раз в несколько дней везде, то наш спецпроект не имел бы смысла.

Также в десятке появился Владислав Криклий, что не удивительно (метро, общественный транспорт, авиасообщение – все на его плечах), Любомира Мандзий с темами учебного процесса во время карантина и после него, и Михаил Федоров с Дмитрием Кулебой, которые просто активно ведут свои социальные сети.

Отдельно хотелось бы сказать об Олеге Немчинове, который стал 11-м. За месяц у министра Кабинета министров 132 (!) поста в “Фейсбуке”, но в сумме они набрали чуть более 1 800 реакций. В основном это репосты заявлений Дениса Шмыгаля и ссылки на трансляции заседаний Кабмина и Верховной Рады.





Самые популярные посты месяца

Был большой соблазн выбрать самые популярные посты по пасхальным поздравлениям. Поверьте, они насобирали хорошие цифры, но мы решили пойти дальше и брать более рабочие примеры.

Третье место. Тройку призеров открывает временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий. Кажется, о проколах всеукраинской школы онлайн в последнее время говорили все. Переселение белых медведей и пингвинов в другие уголки Земли, ошибки в вычислениях – это лишь малый список ошибок. Министр же решила всех поддержать, тем самым приняв удар на себя.





Второе место. А вот это главная победа апреля. Министр юстиции Денис Малюська и тихий семейным пост. Уважаемые политики, не забывайте, что дома вас всегда ждут дети и близкие. Как видите, народу очень важно и интересно видеть вас не только в пиджаках и галстуках, а и в шортах с футболкой.

Первое место. И снова Арсен Аваков и его философия. Министр внутренних дел рассуждает об украинцах, которые не хотят слушать власть. Безусловно, в его посте есть логика и здравый смысл, но в таких случаях хочется всегда спросить: а почему власть сама никогда не слышит украинцев?





Вместо послесловия

Сейчас хочется определить для себя какую-то интригу уже на май. Сможет ли Денис Шмыгаль удержатся на первом месте? Когда будет первая победа Авакова? Удивит ли Степанов? Давайте дождемся конца месяца и сами обо всем узнаем.

Напомним, портал "Комментарии" продолжает проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" с целью определить, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.







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