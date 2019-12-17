Очередное перемирие: станут ли «нормандские договоренности» реальностью

На Донбассе с 20-21 декабря может начаться период постоянного и всеобъемлющего перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, подчеркивая, что после прекращения огня будет понятно, возможен ли дальнейший прогресс в урегулировании конфликта.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно (не)реальности нового перемирия.



Смерти будут продолжаться

Заявлений о начале длительных и всеобъемлющих перемирий - на Рождество, Пасху, уборку урожая и 1 сентября было уже столько, что впору составлять календарь, считает военный обозреватель Денис Попович.



"Все они прерывались с первым же обстрелом. Я буду удивлен, если и сейчас не произойдет то же самое, - говорит Попович. - То есть, как минимум, продолжится вялотекущая позиционная война со стрельбой на отдельных участках и гибелью людей. К большому сожалению".



Перспективы прекращения конфликта зависят не от того, насколько долго продержится тишина на фронте, как говорит Вадим Пристайко, а от того, как быстро будут сняты противоречия между главными действующими лицами, уверен военный обозреватель.



"А тут, как показала недавняя встреча в нормандском формате, Владимир Зеленский и Владимир Путин пока лишь еще раз обозначили эти противоречия, но никак не сняли их. Если развитие событий будет продолжаться именно в таком ключе, как сейчас, то я не думаю, что до следующей нормандской встречи, которая запланирована через четыре месяца, стоит ждать каких-то существенных изменений. И лишь после этой второй встречи могут последовать какие-то выводы", - резюмирует Попович.



Срыв перемирия выгоден и Украине, и России

Политический эксперт Дмитрий Воронков призывает не принимать заявления Пристайко о бессрочном прекращении огня за чистую монету.



"Такая перспектива весьма маловероятна. Мы можем ожидать умеренное затишье в период новогодних праздников, но это максимум, на который стоит рассчитывать, - уверен Воронков. - Более того, полагаю, что и сам Пристайко не верит в перспективу постоянного перемирия. Потому он и подчеркнул, что его соблюдение или не соблюдение - будет основным показателем того, возможен ли дальнейший прогресс в урегулировании конфликта. Иными словами, потенциально он подготовил почву для того, чтобы обвинить Кремль в нежелании соблюдать даже первый пункт минских договоренностей".



Нормандская встреча в Париже 9 декабря не принесла прогресса, уверен политэксперт. Поэтому украинской власти важно продемонстрировать хоть какие-то попытки урегулирования конфликта на Донбассе.



"Но дело в том, что украинская сторона не располагает реальными механизмами для стимулирования прогресса в вопросе Донбасса (если не принимать в учет возможные уступки). При этом она не может взять - и просто не заниматься этим вопросом. И как раз пункт о прекращении огня - наиболее удобный для власти, поскольку обществом нарушение этих договоренностей воспринимается достаточно пассивно, привычно. Больше того, подобные срывы даже не бьют по имиджу власти, а лишь укрепляют патриотические настроения украинцев", - поясняет Воронков.



По его мнению, в пользу безальтернативности срыва бессрочного прекращения огня свидетельствует инициатива Зеленского о пересмотре Минских соглашений.



"Ведь Путин категорически против этого. А Европа поддерживает. Поэтому Путину нужны обстоятельства, которые будут автоматически тормозить этот вопрос. И как раз нарушение перемирия является неким блокиратором дальнейших дискуссий, - поясняет эксперт. - Так что Путину выгодна нестабильная ситуация на востоке Украины. Ведь если не выполняется даже первый пункт "Минска", то всякие разговоры на более дальнюю перспективу теряют смысл. И разумеется, в провокациях Кремль будет обвинять именно ВСУ… Так что в некоторой степени срыв перемирия выгоден для обеих сторон. Но если для Путина это - тактическая победа, то для Украины (вернее ее действующей власти) - лишь один из факторов для внутриполитического выживания в условиях полной беспомощности в данном международном конфликте".



Обстрелы - лучший способ манипуляции

Глава "Института региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес уверен: полноценное и всеобъемлющее прекращение огня невозможно без всеобщего разведения войск. А оно в данный момент невозможно на отдельных участках ввиду специфики географии.



"Пока удалось развести силы и средства лишь на трех участках у линии разграничения, где и ранее не было особых столкновений,- отмечает Менендес. – После встречи в нормандском формате, уже в рамках переговоров в минском формате должны согласовать еще три участка. Но в некоторых местах, где есть те же господствующие высоты, стратегически невыгодно и даже опасно (с точки зрения командования) отводить силы. Потому в Париже и не договорились о разведении войск вдоль всей линии разграничения. А без этого беспокоящие обстрелы будут продолжаться".



Эксперт также подчеркивает, что с помощью обстрелов можно влиять на общественное мнение, манипулировать им.



"В этом заинтересованы многие группы влияния, - уверен Менендес. – Они используют обострение на линии фронта, решая свои задачи, не имеющие ничего общего с приближением окончания конфликта".

Как сообщал сайт "Комментарии", саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря, по итогам которого было обнародовано совместное коммюнике.

