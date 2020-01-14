Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 14.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Будут искать: суд над «беркутовцами» отложили на два месяца
НОВОСТИ Все новости

Будут искать: суд над «беркутовцами» отложили на два месяца

Судья Святошинского суда заявил о давлении прокуратуры на коллегию присяжных

сегодня, 16:16
Автор:

• Мария Чиренко

В рассмотрении дела о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года объявлен перерыв до 17 марта. Об этом сказано в решении Святошинского райсуда Киева, который проводил заседание сегодня, 14 февраля, сообщают "Грати".

Также суд вывел из дела группу прокуроров, которые отпустили бывших бойцов "Беркута" для последующего обмена с ОРДЛО.

"За это время (2 месяца — ред.) генпрокуратура должна сменить группу обвинения, а обвиняемые — пятеро экс-бойцов "Беркута", отпущенные на неподконтрольные территории в рамках обмена — найти способ участвовать в заседании", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания судья Сергей Дячук заявил о давлении прокуратуры на коллегию присяжных в связи с освобождением экс-"беркутовцев" для обмена заключенными.


Как сообщал сайт "Комментарии", 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.

Заседание суда по делу Евромайдана началось сегодня, 14 января, с выяснения места нахождения обвиняемых. В суд не поступили документы об изменении меры пресечения бывшим "беркутовцам" и их обмене в ОРДЛО.

Сами экс-"беркутовцы" считают, что их обменяли, так как прокуратура не имеет доказательств их вины в деле Евромайдана.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...