Будут искать: суд над «беркутовцами» отложили на два месяца

В рассмотрении дела о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года объявлен перерыв до 17 марта. Об этом сказано в решении Святошинского райсуда Киева, который проводил заседание сегодня, 14 февраля, сообщают "Грати".



Также суд вывел из дела группу прокуроров, которые отпустили бывших бойцов "Беркута" для последующего обмена с ОРДЛО.



"За это время (2 месяца — ред.) генпрокуратура должна сменить группу обвинения, а обвиняемые — пятеро экс-бойцов "Беркута", отпущенные на неподконтрольные территории в рамках обмена — найти способ участвовать в заседании", - говорится в сообщении.



Кроме того, во время заседания судья Сергей Дячук заявил о давлении прокуратуры на коллегию присяжных в связи с освобождением экс-"беркутовцев" для обмена заключенными.





Как сообщал сайт "Комментарии", 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.



Заседание суда по делу Евромайдана началось сегодня, 14 января, с выяснения места нахождения обвиняемых. В суд не поступили документы об изменении меры пресечения бывшим "беркутовцам" и их обмене в ОРДЛО.

Сами экс-"беркутовцы" считают, что их обменяли, так как прокуратура не имеет доказательств их вины в деле Евромайдана.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!