Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука

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Управление госохраны на своей странице в Facebook опровергло заявление о том, что они имеют какое-то отношение к “прослушке” совещания премьер-министра Алексея Гончарука и к прослушиванию чиновников высшего ранга.
По информации УГО, их сотрудники и другие уполномоченные
органы постоянно принимают необходимые меры для предупреждения какого-либо
прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.
Также они призвали средства массовой информации не публиковать "недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих УГО.
Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.
В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла.
Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".
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