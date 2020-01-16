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Управление госохраны отрицает «прослушку» Гончарука

УГО отрицает "прослушку" Гончарука и призывает СМИ не манипулировать информацией

сегодня, 12:54
Автор:

• Наталья Шевченко

Управление госохраны на своей странице в Facebook опровергло заявление о том, что они имеют какое-то отношение к “прослушке” совещания премьер-министра Алексея Гончарука и к прослушиванию чиновников высшего ранга. 

По информации УГО, их сотрудники и другие уполномоченные органы постоянно принимают необходимые меры для предупреждения какого-либо прослушивания должностных лиц, которые имеют госохрану.

Также они призвали средства массовой информации не публиковать "недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих УГО.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи.

В Кабмине подлинность материалов не подтвердили.  Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла. 

Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды".


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Источник: https://comments.ua/
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